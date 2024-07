Norris blikt terug op clash met Verstappen: Zou niets anders doen

Lando Norris zat op Max Verstappen te jagen in de slotfase van de Grand Prix van Oostenrijk, wat mogelijk werd gemaakt door een langzame pitstop van Red Bull Racing . De twee maakten het elkaar niet makkelijk en uiteindelijk ging het fout in bocht 3, waar Norris aan de buitenkant zat in de remzone. Er was licht contact, maar genoeg om beide coureurs met een lekke band achter te laten. Zo eindigde het duel om de zege in tranen, maar Norris zou als hij de kans had om dit duel opnieuw te doen, niks veranderen. "Ik heb alles opnieuw bekeken en we hebben wat dingen doorgenomen. Laat ik het zo zeggen: ik zou niet echt veranderen wat ik heb gedaan", zegt Norris in de Chris Moyles Show op Radio X.

"Ik was aan het strijden, dat is wat we willen", voegt Norris toe. "We willen strijden! We willen niet klagen en we willen niet dat het allemaal eindigt zoals het is geëindigd, dat geldt voor Max' maar ook voor mijn kant. Zo zit het leven soms in elkaar. We nemen het tegen elkaar op en willen allebei winnen. We gaan dan tot de limiet, soms iets meer dan anderen. Maar tegelijkertijd ben ik enthousiast. We zullen samen nog meer gevechten hebben en ik kijk uit naar die momenten."

Het incident heeft tot verdeeldheid geleid. De conclusie van de stewards was echter duidelijk: Verstappen zat in dit geval fout en dat kwam hem op een tijdstraf van tien seconden te staan. Norris erkent wel dat het in dit soort duels 'lastig' is om precies te weten hoe de auto gepositioneerd is ten opzichte van de ander. "Het is veel moeilijker om sommige dingen te doen als je achter het stuur zit. Het is niet zo eenvoudig als de vraag stellen: 'waarom deed je dat?' of 'waarom deed je dat niet?' Je zit op dat moment in de auto en moet dat soort beslissingen nemen. Het is zo moeilijk om zo accuraat te zijn zoals op tv te zien is. Als het dan om iets van twee centimeter gaat, dan is het haast onmogelijk om te oordelen. Maar het is wat het is. Dat is de competitie en daar houden we van. We willen hard racen en we willen het makkelijk hebben, omdat we gewoon willen winnen. Maar tegelijkertijd tovert het een glimlach op onze gezichten als we dit soort competitie kunnen hebben in de race. Dat is goed voor iedereen die kijkt."