De clash tussen Lando Norris en Max Verstappen in de Grand Prix van Oostenrijk heeft veel losgemaakt, maar volgens Red Bull-teambaas Christian Horner zit het wel snor tussen de twee coureurs. "Ik heb begrepen dat zij al met elkaar gesproken hebben en volgens mij zijn er geen problemen", zegt Horner tegen Sky Sports News. "Max zal niet veranderen", verzekert de Brit. "Ik denk dat er een element bij zit dat Lando leert hoe hij tegen Max moet racen, dat is iets wat zij nu ontdekken. Het is onvermijdelijk dat er meer spannende races zullen zijn met die twee, aangezien de auto's de komende races dicht bij elkaar lijken te zitten. Max is een harde racer, waarschijnlijk een van de hardste racers op het circuit. Iedereen weet dat als je het tegen Max opneemt, hij zijn best zal doen."

Het incident in bocht 3 kostte beide coureurs een kans op de zege, want allebei moesten ze met een lekke band de pitstraat opzoeken. De stewards wezen Verstappen aan als hoofdschuldige en hij kreeg een tijdstraf van tien seconden, al veranderde dat niets aan zijn vijfde plaats. Na de race stelde McLaren-teambaas Andrea Stella dat het incident voorkomen had kunnen worden als Verstappen in 2021 harder was aangepakt na zijn incidenten met Lewis Hamilton . Daar gaat Horner niet in mee. "Hij heeft in 2021 ongelofelijk hard gestreden", zegt Horner. "Hij is een harde racer en hij heeft twee jaar lang niet echt tegen iemand geracet omdat hij zoveel vooraan heeft gereden."