Ferrari kampt met gebrek aan stoeltjes voor jonge F1-talenten

Met de 27-jarige Carlos Sainz en de pas 23-jarige Charles Leclerc als koningskoppel lijkt het Formule 1-team van Ferrari zich de komende jaren geen zorgen te hoeven maken over de rijdersbezetting. Ondertussen hebben de Italianen ook nog Mick Schumacher gestald bij het team van Haas, terwijl Antonio Giovinazzi vecht voor zijn stoeltje bij Alfa Romeo. Daarmee zijn er momenteel vier coureurs met een Ferrari-link actief in de Formule 1, wat voor een opstopping zorgt in de lagere klassen.

Als motorleverancier kan Ferrari één coureur stallen bij het team van Haas. Dat stoeltje wordt dit jaar en ook zeker volgend seizoen nog bezet door Schumacher. Ook bij het team van Alfa Romeo had Ferrari jarenlang zeggenschap over de invulling van één van de twee cockpits. Het zorgde ervoor dat Charles Leclerc in 2018 voor het toenmalige team van Sauber kon debuteren in de F1. Toen de Monegask promoveerde naar de hoofdmacht nam Antonio Giovinazzi het stoeltje over, maar vanaf 2022 mag teambaas Fred Vasseur zelf kiezen welke twee rijders hij selecteert voor zijn team. Het zorgt ervoor dat de F1-toekomst van Giovinazzi op losse schroeven is komen te staan. De Italiaan behoort nog tot de kanshebbers om volgend jaar de teamgenoot te worden van Valtteri Bottas, maar de kans is ook aanwezig dat hij plaats moet maken voor een nieuwkomer als Guanyu Zhou.

In een tijd waarin Red Bull Alexander Albon gaat stallen bij Williams en de door Mercedes-gesteunde Esteban Ocon voor het team van Alpine rijdt, heeft Ferrari niet de optie om haar talenten bij een derde partij onder te brengen. Het heeft er al toe geleid dat Callum Ilott zijn heil heeft gezocht in Amerika en mikt op een toekomst in de IndyCar Series. Voor Robert Shwartzman – de huidige nummer drie in het Formule 2-kampioenschap – is het echter nog maar de vraag waar zijn toekomst ligt. Hetzelfde geldt in mindere mate ook voor Marcus Armstrong, al is een stoeltje in de Formule 1 voor de huidige nummer veertien in de Formule 2 een stuk verder weg.

Binotto erkent gebrek aan kansen voor jonge talenten

Ook Ferrari-teambaas Mattia Binotto ziet de opstopping voor de talenten van de Ferrari Driver Academy: “Het is jammer dat er maar zo weinig kansen zijn om een stoeltje in de Formule 1 te bemachtigen”, antwoordt Binotto wanneer hij door Motorsport.com gevraagd wordt naar de kwestie. “Er zijn ook niet veel alternatieven. Als een coureur echt goed is doet zich altijd wel een kans voor, maar het is wel iets waarbij we te hulp moeten schieten, hoe we rookies in de Formule 1 moeten brengen.”

Volgens Binotto doet Ferrari met haar eigen talentenprogramma veel aan de ontwikkeling van jonge talenten, maar moeten ook de Formule 1 en de FIA voor extra mogelijkheden zorgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de verplichte inzet van jonge talenten in vrije trainingen of Formule 1-testsessies: “Bij Ferrari proberen we jonge rijders zoveel mogelijk door te laten stromen. We hebben onze eigen Ferrari Driver Academy en geven ze zoveel mogelijk de kans om een F1-auto te besturen als mogelijk. Het is dan ook belangrijk om zoveel mogelijk kansen te creëren in de Formule 1. De discussie met de F1 en de FIA is daarin heel belangrijk.”

“Tussen de teams, de F1 en FIA zijn er altijd gesprekken gaande over hoe we ze kunnen helpen. Doormiddel van extra sessies bijvoorbeeld, extra tests of door ze deel te laten nemen aan bepaalde raceweekenden. Het is een belangrijke discussie die gevoerd moet worden. Het is absoluut nodig dat we jonge talenten in onze auto’s kunnen laten rijden.”

Focus Shwartzman op Formule 2

Gevraagd hoe het verder moet met Shwartzman antwoordt Binotto: “We moeten eerst kijken waar hij in het kampioenschap eindigt. Tot dusver is het niet een heel gemakkelijk seizoen gebleken voor hem. Maar hij is gefocust en mikt op een sterk slot, dus we zullen hem daarin niet afleiden. We zullen hem blijven aanmoedigen om het vanaf nu tot het einde van het seizoen zo goed mogelijk te doen.”