Alpine-directeur: "Formule 1 was een probleem voor Renault"

Sinds vorig seizoen echter werd besloten om het geel-zwart van Renault te verruilen voor het blauw van Alpine, een compleet nieuwe managementstructuur werd opgezet en met Fernando Alonso de verloren zoon weer in genade werd aangenomen, lijkt het tij te keren. In 2020 waren er al podiumplaatsen, maar vlak voor de zomerstop van dit seizoen won Esteban Ocon dan eindelijk weer eens een race voor de Fransen.

Alpine-directeur Laurent Rossi is enorm trots op de progressie die het team gedurende het seizoen lijkt te hebben geboekt, zo zegt hij in gesprek met Auto, Motor und Sport. “Aan het begin van het seizoen stonden we achter, op de zevende plaats. Het feit dat we nu de vijfde plaats hebben heroverd zonder onszelf voor 2022 te benadelen, toont aan dat we het potentieel hebben om terug te komen. Dit zal nog belangrijker worden wanneer we strijden voor de posities die we in 2022 hopen te krijgen. Tot nu toe ben ik blij met het seizoen.”

Toch kunnen er altijd dingen beter, vervolgt Rossi. “De wagen was aan het begin van het seizoen niet zo goed als we hadden verwacht. Dat riep vragen op over hoe goed we ons konden aanpassen aan regelwijzigingen. Maar we hebben snel gereageerd, dus dat was een slechte en een goede ervaring tegelijk. Ook tactisch hebben we aan het begin van het jaar niet altijd de beste beslissingen genomen, in bandenkeuze en bandenbeheer. Dat was frustrerend. Als de auto niet snel genoeg is, moet je in ieder geval alle andere gebieden optimaliseren. Daar hebben we van geleerd. We zijn echt sterk geworden in racestrategie. Boedapest heeft dat laten zien. We hebben onze posities goed verdedigd. Nou, Fernando heeft ook een beetje geholpen.”

Kritiek op bestuurscultuur Renault

Lovende woorden dus van Rossi, maar de grootste winst is volgens de Fransman niet op het circuit geboekt, maar in het hoofdkwartier van de stal zelf. “Die overwinning was niet zo belangrijk. We hebben onze kijk op F1 fundamenteel veranderd. Voorheen was Formule 1 altijd een probleem voor het hele bestuur van de hele Renault-groep. Nu is deze groep verdeeld in vier merken, en Alpine is er daar een van. Formule 1 is een onderdeel van Alpine, dus het is voornamelijk in handen van onze president Luca de Meo en mij. We hebben besloten dat we de komende vijf tot tien jaar in de Formule 1 blijven.” En dus is alle politiek rondom het team verdwenen en dat schept flink wat rust. “Een overwinning verandert onze strategie niet. Maar het helpt ons wel om erin te geloven. Een seizoen zonder overwinning, wat te verwachten was, zou geen invloed hebben gehad op onze plannen.”

Die plannen – met de introductie van de nieuwe auto – moeten in 2022 en de jaren daarna leiden tot een aanval op de top. “Vanaf volgend jaar, vechten we allemaal met hetzelfde geld voor dezelfde punten. Natuurlijk kunnen we niet voorbijgaan aan het feit dat de grote teams in het verleden met hun geld betere faciliteiten en hulpmiddelen hebben gecreëerd. Maar met de tijd zal een en ander nivelleren en zal de concurrentie eerlijker worden. Nu wil je vast weten wat ons precies onderscheidt van de andere teams in het middenveld die het net zo zien? We zitten al 45 jaar in de Formule 1 en veel mensen in het team hebben een immense ervaring. Daarbij zijn we nog steeds een fabrieksteam. Dat biedt voordelen bij de integratie van chassis en motor. Het resultaat is een beter pakket. De klantenteams moeten zich altijd aanpassen aan de motor die wordt geleverd. Bovendien hebben wij, als onderdeel van de Renault Groep, nu planningszekerheid. We kunnen iets bouwen. Niet zoals in het verleden, toen er aan het einde van elk seizoen vragen werden gesteld. Dat leidde er altijd toe dat doelen en plannen werden gewijzigd. Nu houden we ons aan één route. Deel uitmaken van een grote groep geeft ons voordelen op het gebied van inkoop, logistiek, kunstmatige intelligentie en software. Het stelt ons in staat ons te concentreren op het bouwen van de best mogelijke auto.”