Ilott maakt indyCar-seizoen af voor Juncos-Hollinger

Dit weekend maakt Callum Ilott op de Portland International Raceway zijn debuut in de Amerikaanse IndyCar-klasse. De Ferrari F1-protegé werd in eerste instantie bevestigd voor de race in Portland maar krijgt nu ook de kans om zijn talent te etaleren op Laguna Seca en Long Beach. “Naast dat ik dit weekend mijn debuut met Juncos Hollinger Racing maak in de NTT IndyCar Series, sluiten we ook samen het kampioenschap af”, bevestigt de 22-jarige rijder. “Laten we zien wat we in de komende weken kunnen bereiken op deze geweldige circuits.”

Ilott testte afgelopen week op de Indianapolis Motor Speedway voor het eerst met de Juncos-wagen. Het team keert in 2022 met steun van de zakenman Brad Hollinger met een fulltime entry terug in de Amerikaanse raceklasse. Ilott wordt daar gezien als een van de voornaamste kandidaten om het zitje in de #77 in te nemen.