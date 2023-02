Waarom Ferrari zich nog geen zorgen maakt om snelheid Red Bull

Het tweede jaar onder de in 2022 geïntroduceerde technische reglementen werd tussen donderdag en zaterdag afgetrapt met de wintertest in Bahrein. Drie dagen kregen de teams en coureurs om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen, dat komende week van start gaat met de Grand Prix van Bahrein. Over de gehele linie was het een productieve test voor de teams en dat geldt ook voor Ferrari. De Scuderia reed in totaal 417 ronden op het Bahrain International Circuit, waarmee het team ruim zeven raceafstanden heeft afgelegd. Ook qua rondetijden zat Ferrari er aardig bij, want Charles Leclerc en Carlos Sainz sloten de testweek af op posities vier en vijf in de gecombineerde ranglijst.

Toch wordt Ferrari na de enige test in de aanloop naar het F1-seizoen maar door weinigen bestempeld als de favoriet. In plaats daarvan wordt Red Bull Racing vooral aangewezen als het team dat de beste papieren heeft. De Oostenrijkse renstal was qua betrouwbaarheid niet helemaal vlekkeloos en reed zodoende minder ronden dan de Italiaanse concurrent, maar daar staat tegenover dat de RB19 de betere tijden noteerde. Max Verstappen opende de test met de snelste tijd op de eerste dag, waarna Sergio Perez op zaterdag de snelste tijd van de test reed. Met 1.30.305 was de Mexicaan op C4-banden maar liefst zeven tienden van een seconde sneller dan Leclerc, die zijn snelste tijd op dezelfde bandencompound reed.

Ferrari tevreden over eigen werk tijdens wintertest

Ondanks het indrukwekkende tempo van Red Bull, is er bij Ferrari geen sprake van zorgen. Teambaas Frederic Vasseur benadrukt dat zijn team niet heeft gejaagd op snelle rondetijden, maar dat er vooral verschillende afstellingen zijn geëvalueerd. "We kunnen denk ik blij zijn met onze test", vertelt hij aan onder meer Motorsport.com. "Qua prestaties ziet de auto er prima uit, maar we weten niets over de hoeveelheid brandstof bij de rest. Het belangrijkste was dat we iedere afstelling van de auto hebben gescand, want je weet dat het beeld van de test compleet anders is dan het beeld dat je volgende week ziet. Ik weet niet wie vorig jaar de snelste tijd reed in Bahrein, maar diegene stond in de race niet op pole-position. Dat was twee jaar geleden ook het geval."

De geringe kennis over de hoeveelheid brandstof die de concurrenten in de auto hadden bij hun snelle ronden, maakt het volgens Vasseur lastig om de snelheid van de teams te vergelijken. Dat kan alleen als er racesimulaties worden afgewerkt. "Want je weet dat iemand met 110 kilogram brandstof is begonnen als diegene 55 ronden rijdt en niet stopt. Alleen dan krijg je een helder beeld", legt de Fransman uit. Hij stelt dat Ferrari ook diverse snelle runs heeft gedaan met verschillende hoeveelheden brandstof in de auto. "Sommige oplossingen werkten, anderen werkten minder goed. We moeten hier de beste dingen uit gaan halen en er een goede analyse op loslaten."

Daarnaast heeft Ferrari tijdens de testdagen ook diverse racesimulaties uitgevoerd met beide coureurs. Soms leken deze runs niet competitief en bovendien leek er zo nu en dan sprake te zijn van veel bandenslijtage, maar dat wijt Vasseur aan het uitproberen van verkeerde afstellingen. De teambaas vindt dat Ferrari alles kan afkruisen na afloop van de test, waarin amper naar Red Bull - en andere concurrenten - is gekeken. "Als je bij een test wilt kijken naar je prestatieniveau, dan ben je ten dode opgeschreven. Dan reageer je en functioneer je alleen op basis van de ranglijst", aldus Vasseur. "Het belangrijkste is dat je alles kan afvinken wat je moet afvinken en wat dat betreft hebben we goed werk geleverd. Je hebt slechts drie dagen om alle opties voor de afstelling van de auto en de ontwikkelingsitems te verkennen. En als we alles samenvoegen, ziet het er goed uit."

Video: De wintertest in Bahrein geanalyseerd in de F1-update