Stats F1-test Bahrein: De Vries zeer productief, Red Bull snel

De voorbereidingsfase in de aanloop naar het Formule 1-seizoen 2023 is achter de rug nu de driedaagse wintertest in Bahrein erop zit. In totaal kregen de teams 25 uur en 30 minuten de tijd om hun nieuwe bolides aan de tand te voelen en zich zo goed mogelijk te prepareren voor de seizoensstart, die tussen 3 en 5 maart eveneens plaatsvindt op het Bahrain International Circuit. Daar waar de renstallen allemaal nuttige data hebben vergaard, kunnen wij juist een blik werpen op de belangrijkste statistieken van de F1-test. Allereerst de statistieken die enerzijds veel verraden, maar tegelijkertijd ook weinig zeggen tijdens een testsessie: de rondetijden. Daarbij zetten we ook op een rij op welke dag zij hun snelste tijd reden, evenals de compound waarop zij toen actief waren. Opvallend is dat Max Verstappen het spreekwoordelijke rechterrijtje aanvoert, al kwam de wereldkampioen op de laatste dag niet in actie en reed hij ook niet op de twee zachtste compounds.

De gecombineerde uitslag van de F1-test in Bahrein

Coureur Snelste ronde Dag Banden 1 Sergio Pérez

Red Bull RB19 / Honda RBPT 1.30.305 3 (middag) C4 2 Lewis Hamilton

Mercedes F1 W14 E Performance 1.30.664 3 (middag) C5 3 Valtteri Bottas

Alfa Romeo C43 / Ferrari 1.30.827 3 (middag) C5 4 Charles Leclerc

Ferrari SF-23 1.31.024 3 (ochtend) C4 5 Carlos Sainz

Ferrari SF-23 1.31.036 3 (middag) C4 6 Yuki Tsunoda

AlphaTauri AT04 / Honda RBPT 1.31.261 3 (middag) C4 7 Kevin Magnussen

Haas VF-23 / Ferrari 1.31.381 3 (middag) C4 8 George Russell

Mercedes F1 W14 E Performance 1.31.442 3 (ochtend) C5 9 Fernando Alonso

Aston Martin AMR23 / Mercedes 1.31.450 3 (middag) C4 10 Zhou Guanyu

Alfa Romeo C43 / Ferrari 1.31.610 2 (middag) C5 11 Max Verstappen

Red Bull RB19 / Honda RBPT 1.31.650 2 (middag) C3 12 Felipe Drugovich

Aston Martin AMR23 / Mercedes 1.32.075 3 (ochtend) C5 13 Lando Norris

McLaren MCL60 / Mercedes 1.32.160 3 (middag) C3 14 Nyck de Vries

AlphaTauri AT04 / Honda RBPT 1.32.222 2 (middag) C4 15 Nico Hülkenberg

Haas VF-23 / Ferrari 1.32.466 2 (middag) C4 16 Logan Sargeant

Williams FW45 / Mercedes 1.32.549 2 (ochtend) C5 17 Pierre Gasly

Alpine A523 / Renault 1.32.762 3 (ochtend) C3 18 Alexander Albon

Williams FW45 / Mercedes 1.32.793 3 (ochtend) C5 19 Oscar Piastri

McLaren MCL60 / Mercedes 1.33.175 2 (middag) C3 20 Esteban Ocon

Alpine A523 / Renault 1.33.257 3 (middag) C3

Daar waar de teams relatief weinig waarde hechten aan de gereden rondetijden tijdens de test, vinden zij het aantal afgelegde ronden van veel groter belang. Ook voor de coureurs is dit belangrijk, want de test in Bahrein was de enige serieuze voorbereidingstijd die zij in hun nieuwe bolide kregen voordat het seizoen volgende week van start gaat. De absolute kilometervreter van de testdriedaagse is Fernando Alonso gebleken, al moet daarbij opgemerkt dat de Aston Martin-coureur profiteerde van de afwezigheid van teamgenoot Lance Stroll. Daardoor kon de Spanjaard twee hele dagen testen, terwijl de rest van het veld anderhalve dag kon plaatsnemen in hun nieuwe kantoor. Van de overige rijders was Nyck de Vries het meest productief.

Aantal gereden ronden en kilometers per coureur

Coureur Ronden Kilometers 1 Fernando Alonso Fernando Alonso 270 1461 2 Nyck de Vries Nyck de Vries 246 1331 3 Logan Sargeant Logan Sargeant 229 1239 4 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 220 1190 5 Kevin Magnussen Kevin Magnussen 219 1185 6 Carlos Sainz

Carlos Sainz 218 1179 7 Alexander Albon Alexander Albon 210 1136 8 Yuki Tsunoda Yuki Tsunoda 210 1136 9 Sergio Pérez Sergio Pérez 209 1131 10 Max Verstappen Max Verstappen 204 1104 11 Valtteri Bottas Valtteri Bottas 202 1093 12 Zhou Guanyu Zhou Guanyu 200 1082 13 Charles Leclerc Charles Leclerc 199 1076 14 Nico Hülkenberg Nico Hülkenberg 196 1060 15 Esteban Ocon Esteban Ocon 178 963 16 George Russell George Russell 178 963 17 Pierre Gasly Pierre Gasly 175 947 18 Oscar Piastri Oscar Piastri 170 920 19 Lando Norris Lando Norris 142 768 20 Felipe Drugovich Felipe Drugovich 117 633

Daar waar Aston Martin met Fernando Alonso het lijstje van meest productieve coureurs aanvoert, vindt de renstal uit Silverstone zich bij de teams juist terug in de achterhoede. Alleen Alpine en McLaren legden minder ronden af, waarbij laatstgenoemde veel rijtijd verloor met problemen aan de winglets bij de voorwielen. Aan de andere kant van het spectrum staat AlphaTauri, dat met De Vries en Yuki Tsunoda de meeste ronden heeft afgelegd in Bahrein. De kleine Italiaanse renstal was betrouwbaar en legde in totaal zo'n acht raceafstanden af.

Aantal gereden ronden en kilometers per team

Team Ronden Kilometers 1 AlphaTauri AlphaTauri 456 2467 2 Williams Williams 439 2375 3 Ferrari Ferrari 417 2256 4 Haas Haas 415 2245 5 Red Bull Red Bull 413 2235 6 Alfa Romeo Alfa Romeo 402 2175 7 Mercedes Mercedes 398 2153 8 Aston Martin Aston Martin 387 2094 9 Alpine Alpine 353 1910 10 McLaren McLaren 312 1688

Ook voor de vier motorleveranciers verliep de test in Bahrein grotendeels probleemloos, waardoor de motoren uitgebreid getest konden worden. Qua afgelegde afstand spant Mercedes de kroon, maar dat ligt ook in de lijn der verwachting. De Duitse fabrikant voorziet vier teams van krachtbronnen en zodoende is het ook logisch dat deze motoren uiteindelijk de meeste ronden hebben gereden. Onderaan de ranglijst staat Renault, dat natuurlijk maar aan één team motoren levert.

Aantal gereden ronden en kilometers per fabrikant

Fabrikant Ronden Kilometers Gemiddeld per team 1 Mercedes 1536 8312 2078 km 2 Ferrari 1234 6678 2226 km 3 Honda RBPT 869 4703 2352 km 4 Renault 353 1910 1910 km