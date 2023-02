Max Verstappen: "Zitten al nieuwe dingen in de pijplijn bij Red Bull"

Op de slotdag van de driedaagse testactie kwam Max Verstappen niet in actie en dus ontbreekt zijn naam tussen de snelste rondetijden. Dat neemt echter niet weg dat de Nederlander kan terugkijken op geslaagde testdagen in de woestijn. Op donderdag reed Verstappen bijna drie race-afstanden op één dag en vrijdag reageerde de auto naar eigen zeggen ook goed op veel dingen die Red Bull probeerde. Dat anderen op de slotdag nog even met headlines aan de haal zijn gegaan, doet weinig af aan het goede gevoel bij de wereldkampioen.

Verstappen laat in Bahrein weten dat de RB19 een stap voorwaarts is vergeleken met de auto van vorig jaar, al benadrukt hij dat het DNA onveranderd is. "We bouwen met deze auto voort op die van vorig jaar, al zijn er nog best veel dingen veranderd", duidt hij onder meer op een lichter chassis, sidepods met een grotere undercut en de volledig nieuw ontworpen vloerranden (en daarmee ook een volledig nieuwe vloer).

Het gevoel in de auto is hierdoor iets anders, al komt dat ook door nieuwe banden van Pirelli. De Italiaanse leverancier is met een nieuwe constructie gekomen om onderstuur tegen te gaan, al heeft Verstappen daar in de paddock wel een interessante lezing over. "Qua rijden is het gevoel heel erg afhankelijk van de banden en die zijn natuurlijk aangepast. Ze hebben minder onderstuur, maar dat komt vooral doordat de achterbanden nu minder goed zijn dan vorig jaar. De voorbanden zijn gewoon hetzelfde", lacht Verstappen. Minder grip aan de achterkant in verhouding tot de voorkant kan onderstuur eveneens wegnemen en precies dat heeft Pirelli volgens de Nederlander gedaan. "Maar overall denk ik wel dat de auto iets beter in balans is."

Red Bull heeft nog meer in het vat met de RB19

Vorig jaar kwam de Red Bull pas gedurende het seizoen in balans, naarmate de auto gewicht verloor. De RB18 werd toen minder lui en neigde minder naar onderstuur. Bijkomend voordeel was dat het gewichtsverlies veel rondetijd heeft opgeleverd. Red Bull had ook meteen een duidelijke ontwikkelingsrichting dankzij de zware RB18: simpelweg gewicht verliezen. Voor dit jaar is het ogenschijnlijk moeilijker om in de loop van het seizoen zulke grote stappen te zetten. Red Bull zit nu namelijk al op het minimumgewicht van de FIA.

Alhoewel dat in essentie goed nieuws is, betekent het wel dat de winst uit andere dingen moet komen. Het zijn dingen die in de windtunnel moeten werken en waar iets meer risico in schuilt dan in de auto lichter maken, ook omdat Red Bull beperkt is qua windtunneltijd. Als Motorsport.com die suggestie aan Verstappen voorlegt, toont de wereldkampioen zich echter vrij hoopvol: "Nee, ik denk niet dat het moeilijker wordt qua doorontwikkeling, omdat we ook al veel dingen daar buitenom aan het doen zijn. Ik denk eigenlijk dat we best weten waar we aan moeten werken." Het geeft aan dat Red Bull nu al enkele verbeterpunten in kaart heeft gebracht. Sterker nog, volgens Verstappen is het team in Milton Keynes er al volop mee bezig: "We hebben nu al dingen in de pijplijn zitten, het is work in progress."

Red Bull-auto's niet specifiek voor rijstijl Verstappen

Als de auto van dit jaar daadwerkelijk weinig onderstuur en een sterke voorkant kent, lijkt die goed bij de rijstijl van Verstappen aan te sluiten. Maar daar had de Limburger zaterdag ook nog een interessante noot over. Waar Sergio Perez vorig jaar liet weten dat de Red Bull gaandeweg niet meer bij zijn rijstijl paste, laat Verstappen weten dat het in F1 altijd een kwestie van aanpassen is. "Ik denk niet dat de Red Bull-auto's per definitie voor mijn rijstijl worden gemaakt. Als mensen me nu zouden vragen 'wat is jouw rijstijl?', dan zou ik daar niet eens antwoord op kunnen geven. Ik pas me altijd aan aan wat ik krijg. Dat is ook het belangrijkste, je moet jezelf ieder jaar aanpassen aan de nieuwe auto en zelfs ieder weekend aan het circuit. En ja, de auto's van Red Bull hebben vaak een sterke voorkant, maar ik heb nog nooit een raceauto meegemaakt die snel was met onderstuur."

Lees meer over Verstappen in Bahrein: Max Verstappen niet verbaasd dat Mercedes vasthoudt aan veelbesproken concept

Video: De F1-test in Bahrein besproken. Is Red Bull de favoriet en wat houden Ferrari en Mercedes nog achter de hand?