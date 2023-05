Na de droomstart van het seizoen 2023, waarin hij vier van de vijf races op het podium stond, maakte Fernando Alonso er geen geheim van: hij wil meer dan alleen maar derde plaatsen. Een tweede plaats zou dan al vooruitgang zijn, maar stiekem hoopt de Spanjaard op een zege namens Aston Martin. Met het dominante Red Bull kan dat wel een lastige taak worden, wist hij na de Grand Prix van Miami ook, toch gelooft de 41-jarige coureur er heilig in dat het dit jaar mogelijk is.

"Ik denk het wel", zegt Alonso tegen Sky Sports, gevraagd of hij het gevoel heeft dat een zege of twee mogelijk is. Dat moet dan wel op specifieke circuits gebeuren, stelt Alonso. Teambaas Mike Krack gaf al aan dat hij vraagtekens zet achter circuits als Monza en Spa-Francorchamps, mede door het gebrek aan topsnelheid in de AMR23.

Alonso durft niet te zeggen waar zijn drieëndertigste Formule 1-zege zal komen, maar geeft toe: "We hebben een auto die misschien niet het snelst is op de rechte stukken. Dat moeten we verbeteren, maar we zijn erg goed in de bochten. Ik zou dus zeggen op de langzaamste circuits, zoals Monaco, Boedapest en Singapore. Ik denk dat we onze grootste hoop op dit soort circuits vestigen."

Vooraan is het vooral een onderlinge strijd tussen Red Bull-teamgenoten Max Verstappen en Sergio Perez, met Alonso tot nu toe als 'best of the rest'. Hij weet dat hij voor de zege een beetje hulp nodig heeft van de Red Bulls. "Aan het begin van het jaar was een podium al geweldig, nu willen we na vier podiums meer", zei de Aston Martin-coureur na de Grand Prix van Miami. "Op zijn minst een tweede plek. Maar die Red Bulls gaan nooit kapot en zijn altijd supersnel."

De Grand Prix van Imola wordt voor veel teams een goede test, aangezien meerdere teams hebben aangegeven met stevige updatepakketten te komen voor de eerste van drie Europese races die de komende weken op de planning staan. Onder meer Mercedes en Ferrari, de grootste concurrenten van Aston Martin tot nu toe, zouden met updates moeten komen. Alonso verwacht dat het op Imola een 'interessant gevecht' wordt. "Veel teams zullen updates meenemen, zoals Mercedes en waarschijnlijk Ferrari. We zullen proberen om op zondag voor hen te eindigen."