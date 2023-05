Frederic Vasseur begon afgelopen januari aan zijn nieuwe avontuur als Ferrari-teambaas. Vooralsnog loopt het nog niet op rolletjes bij de Scuderia. Na vijf Grands Prix staat het Italiaanse Formule 1-team op de vierde plek in het constructeurskampioenschap, terwijl het vorig jaar voorafgaand de wedstrijd op Imola nog aan de leiding ging en dus ook voor Red Bull Racing stond. 2022 liep echter niet goed af. Technisch malheur, strategische fouten en problemen met de turbo zorgden voor slechte prestaties. De nieuwe SF-23 heeft op dit moment moeite met het tempo in race en is onvoorspelbaar.

Vasseur greep tot op heden nog niet in, maar gaat dat nu wel doen na het opmaken van de balans. Op de vraag wat Leclerc van de stijl van zijn baas vindt en wat zijn mening is over diens wijzigingen, antwoordt de Monegask: "Nou, ik denk dat het proces nu pas echt begint. Hij probeerde tot nu toe de situaties zo goed mogelijk te analyseren om zo goed mogelijke veranderingen door te voeren voor de toekomst. Een groot deel van zijn werk begint nu pas, dus we gaan het zien. Natuurlijk praat ik veel met Fred. Ik weet wat zijn plannen op de middellange en lange termijn zijn. Ik sta volledig achter hem en ik vertrouw hem volledig. De juiste keuzes worden gemaakt en dit is de juiste richting. Dus ik kijk ernaar uit."

Vasseur moet de herstructurering van diverse belangrijke posities binnen het team overzien. David Sanchez, head of vehicle concept, vertrekt in ieder geval naar McLaren. Ondertussen moet Laurent Mekies op een bepaalde manier onder zijn langlopende contract uitkomen, zodat hij Franz Tost volgend jaar kan vervangen als AlphaTauri-teambaas. McLaren-chef Andrea Stella, die sinds december de scepter zwaait in Woking, is momenteel bezig met een reorganisatie van de technische afdeling binnen het team. Hij kaapte Sanchez weg bij Ferrari en haalde Gil de Ferran als adviseur terug.