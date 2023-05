Er is de afgelopen tijd een hoop gebeurd op bestuursniveau bij McLaren. Teambaas Andreas Seidl vertrok om als CEO bij Sauber aan de slag te gaan zodat hij het F1-project van Audi in goede banen kan leiden. McLaren stelde op haar beurt Andrea Stella als nieuwe teambaas aan. Hij onderzocht de structuur van het team en dat leidde met name op de technische afdeling tot enkele wijzigingen. Technisch directeur James Key werd de deur gewezen terwijl het team uit Woking haar deuren open stelde voor de komst van Ferrari's head of vehicle concept David Sanchez.

Nu keert tweevoudig Champ Car-kampion Gil de Ferran, die tussen 2018 en 2020 bij McLaren samenwerkte met Stella, terug in een adviseursrol als onderdeel van de volgende fase van de reorganisatie binnen het team. Gevraagd door Motorsport.com naar de rol van De Ferran binnen het team, laat Stella weten: "Gil is in feite een adviseur, dus niet-operationeel, niet-uitvoerend en dat is een rol als adviseur van mijzelf en van Piers [Thynne, de nieuw benoemde COO van McLaren Racing]."

De Ferran is al in Miami om de bestaande top te ondersteunen bij de uitgebreide regelgeving dat nu ook het budgetplafond omvat. "We dachten dat Gil ons tijdens dit proces, tijdens deze reis, extra paardenkrachten zou brengen voor wat betreft leiderschap", zegt Stella. "Gil heeft niet alleen veel kennis van de racerij, maar is ook absoluut sterk in het ontdekken en ondersteunen van talent. Hij is een geweldige coach, een behoorlijk briljante strategische denker en je kan met Gil meer als een engineer praten dan als een coureur", doelt de Italiaan op het feit dat De Ferran vroeger actief was als coureur en het met twee Champ Car-titels en de Indy 500-zege in 2003 niet onverdienstelijk deed.

"Om eerlijk te zijn weet ik niet hoe hij zoveel technische kennis heeft opgebouwd", vervolgt Stella. "Hij is een briljant persoon die we graag aan onze zijde hebben. We hebben in het verleden al bewezen dat dit een zeer succesvol team kan zijn met Gil aan boord, zoals in 2018, toen we de lastige situatie bij McLaren wisten om te draaien", wijst de teambaas van McLaren naar het jaar waarin het team zesde werd bij de constructeurs, na een dramatisch 2017 waarin het negende werd. Sindsdien steeg het Britse team in de ranglijst en was het derde in 2020, waarna De Ferran vertrok. "Het was het dieptepunt in de geschiedenis van McLaren en in een tijdsbestek van enkele maanden hebben we de richting bepaald om vervolgens de komende jaren succesvoller te zijn."