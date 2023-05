Met vier podiums in vijf races is het seizoen 2023 uitermate goed begonnen voor Aston Martin en met name Fernando Alonso, die voor deze vier podiumplaatsen tekende. Alleen in Baku stond de Spanjaard niet op het podium: daar kwam hij als vierde over de streep. Zijn vierde derde plaats van het seizoen in Miami smaakte voor hem naar meer, al blijft Aston Martin-teambaas Mike Krack realistisch.

Voor hem voelen de podiumplaatsen nog niet als normaal. "We blijven met beide benen op de grond, je moet een podium in de Formule 1 nooit als normaal of als een gegeven zien", zegt Krack. "Je moet heel hard werken om op het podium te eindigen en je hebt in de Formule 1 zeer sterke en zeer professionele concurrenten. Als we niet op alle gebieden 100 procent presteren, dan eindigen we niet op het podium."

Dat het de komende races ook niet vanzelfsprekend wordt voor Aston Martin om op het podium te eindigen, is volgens Krack het feit dat de komende triple-header van Imola, Monaco en Spanje een slijtageslag wordt voor het hele team terwijl de concurrentie nu massaal updates zal introduceren. "Het wordt erg lastig voor mens en machine omdat het drie weekenden op rij is. Je hebt Monaco tussenin, dat is logistiek zeer uitdagend voor de jongens. Dus na deze race waarin de updates zijn begonnen gaan we nu naar Europa. Iedereen zal dingen meenemen, wij ook. Dit zal voor iedereen wat meer werk betekenen omdat je die nieuwe onderdelen moet zien te begrijpen. Het wordt een behoorlijke uitdaging, maar we kijken ernaar uit."

Voor nu ligt ook bij Aston Martin de focus op updates. Het team was in de eerste vijf races van het seizoen competitief, maar dat waren vooral stratencircuits. Krack geeft toe dat zijn team nog met vraagtekens zit voor enkele races. "Ik denk dat er achter Monza, Las Vegas en Spa misschien nog vraagtekens staan. Maar we hebben nog tijd om te ontwikkelen. Als team moet je leren hoe jouw auto zich verhoudt ten op zichte van de concurrentie. We horen van alle kanten dat Mercedes grote stappen zal zetten, dus wij mogen niet rustig aan doen. Maar we moeten ons niet op één race focussen, maar ze gewoon één voor één benaderen en in elk weekend ons best doen."