Fernando Alonso begon na een verrassend goede kwalificatie van de tweede plek in Miami. Hij wist dat hij het zwaar zou krijgen om die positie vast te houden, al hoopte Aston Martin-teambaas Mike Krack toch voor de zege te gaan. Daar was de AMR23, ook niet met Alonso achter het stuur, niet toe in staat. De tweevoudig wereldkampioen reed een sterke race, maar moest toch toezien hoe beide Red Bulls de lakens uitdeelden op het Miami International Autodrome.

Voorafgaand aan de race voorspelde Alonso dat hij in ronde 25 Max Verstappen in zijn spiegels zou zien, maar dat werd nog iets eerder: in ronde 15 haalde de Red Bull-coureur hem al in. Daar konden de twee coureurs na de race in de cooldownroom, bestemd voor de top-drie, nog om lachen. Achter hem was het gat naar George Russell namelijk groot, waardoor Alonso voor een groot deel van de race in niemandsland reed en redelijk eenvoudig naar zijn vierde derde plek van het seizoen reed.

"De auto was geweldig", zegt de tevreden Alonso na de race. "Maar het was een beetje een eenzame race. Er viel niets te doen met de Red Bulls voor ons en achter ons hadden we op wat sterkere tegenstand gerekend, maar de Ferrari's waren wat slechter dan verwacht. Het was niet makkelijk, het is nooit makkelijk, maar het was een eenzame race."

Hoewel de strijd met Verstappen niet van lange duur was, genoot hij wel van de duels die hij op de baan had, ook met onder meer landgenoot Carlos Sainz. "Ja, het is altijd [leuk]. We begonnen aan de verkeerde kant van de grid, dus we maakten ons een beetje zorgen. Maar alles was prima en we nemen genoegen met dit podium. Nu op naar de tripleheader van Imola, Barcelona en Monaco. Hopelijk kunnen we zo doorgaan."

Het is dus de vierde podiumplek van Alonso in 2023. De Aston Martin-coureur had van tevoren getekend voor één podiumplek, laat staan dat hij nu constant op het podium kan eindigen. Toch smaakt dat succes hem naar meer, want wanneer komt dan eindelijk die felbegeerde 33ste Formule 1-zege? "Aan het begin van het jaar was een podium al geweldig, nu willen we na vier podiums meer. Op zijn minst een tweede plek. Maar die Red Bulls gaan nooit kapot en zijn altijd supersnel. Misschien maken we in Barcelona of Monaco kans", aldus de strijdvaardige Spanjaard.

Video: Verstappen, Perez en Alonso blikken samen terug op GP Miami in cooldownroom