In de laatste tien ronden van de Britse Grand Prix vond Alonso de aansluiting in het treintje dat vocht om de tweede plek in de race. Uiteindelijk moest de 40-jarige coureur genoegen nemen met de vijfde plaats, maar dat was met afstand zijn beste uitslag tot nu toe. Daarmee nestelde hij zich bovendien op de tiende plek in het kampioenschap, niet ver achter teamgenoot Esteban Ocon.

“Silverstone was heel goed voor ons en ik heb van het gevecht in de voorhoede genoten”, blikt Alonso nog eenmaal terug. “We moeten tevreden zijn met de vijfde plek, het was mijn beste weekend en ook over het algemeen waren we dit jaar nog niet zo sterk. Ik hoop dat we op dezelfde voet door kunnen gaan op de Red Bull Ring.”

Met de tweede sprintkwalificatie van het seizoen belooft de dynamiek van de Oostenrijkse Grand Prix heel anders te worden. “Het energieniveau moet op peil blijven, gelukkig zijn dit niet de weken waarin we veel moeten reizen”, zegt de tweevoudig wereldkampioen. “Dat scheelt. Het is een kort rondje en het is hier altijd al spannend, een klein foutje kan het verschil maken tussen plaatsing in Q2 en Q3. Het is hier goed mogelijk om in te halen, dus daar gaan we ons best voor doen en ik hoop dat we weer een flinke portie punten kunnen pakken.”

Teamgenoot Esteban Ocon maakt zondag zijn honderdste start in de Formule 1. Afgelopen zondag viel hij op Silverstone uit. Alpine heeft de oorzaak daarvan inmiddels achterhaald, laat teambaas Otmar Szafnauer weten. “Helaas lukte het niet om beide auto’s aan de finish te krijgen door het uitvallen van Esteban. Het was elektronisch probleem met de hogedruk brandstofpomp. Esteban reed een geweldige race en herstelde zich tot dat moment heel goed van het incident in de eerste bocht.”