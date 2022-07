Waarom Red Bull en Verstappen zo sterk zijn in F1 GP van Oostenrijk

Max Verstappen heeft driemaal de Grand Prix van Oostenrijk op zijn naam staan en voegde daar in 2021 de Stiermarken Grand Prix aan toe. Het brengt zijn totaalaantal zeges op vier, waarmee de Red Bull Ring de omloop is waarop hij het meeste succes heeft gevierd. Mexico volgt met drie overwinningen en ook dat is geen toeval. Zo delen beide banen met elkaar dat ze op hoogte liggen, waarbij overigens moet worden opgemerkt dat het Autodromo Hermanos Rodriguez nog beduidend hoger ligt, liefst 2.286 meter boven zeeniveau.

Turbo van Honda maakt een belangrijk verschil

In Oostenrijk is het minder extreem, maar toch is de hoogte volgens Marko een cruciale factor in alle Red Bull-successen daar. Gevraagd wat de sleutel tot succes is, luidt het antwoord: "Het is de motor. Honda heeft een speciale turbo die op hoogte een klein maar doorslaggevend voordeel oplevert. Dat geldt zeker in Spielberg, dat op ongeveer 670 meter ligt. Dit aspect is erg belangrijk geweest, we hebben natuurlijk ook de eerste zege met Honda geboekt in Oostenrijk", duidt hij in gesprek met Servus TV op 2019, toen Verstappen op het podium nadrukkelijk naar het Honda-logo wees. "Het is een belangrijk aspect in onze samenwerking en het is nog belangrijker dat we tot 2025 op dit aspect terug kunnen vallen."

Met die laatste woorden geeft Marko aan dat alle Red Bull-motoren tot en met 2025 nog uit Japan komen door een deal die Marko met het merk uit Minato heeft gesloten. Het betekent zoals gezegd dat Red Bull kan blijven profiteren van de speciale turbo, die is gebaseerd op de luchtvaartkennis van Honda. Kennis over het werken van de turbo in ijle lucht is daar buitengewoon bruikbaar voor. De ijlere lucht zorgt er namelijk voor in dat de turbo harder moet werken dan op een normaal circuit. Om dezelfde massa lucht richting de compressor te stuwen, moet de turbine meer rotaties maken. De compressor vergroot vervolgens de luchtdichtheid waardoor een hogere zuurstofconcentratie ontstaat, zodat de lucht onder druk meer vermogen uit de verbrandingsmotor kan halen.

Het komt hierdoor iets minder op puur vermogen aan, maar des te meer op efficiëntie, hetgeen overigens ook verklaart waarom Red Bull in Oostenrijk en Mexico kon wedijveren met Mercedes toen dat merk nog een beduidend krachtigere motor had dan de brigade van Christian Horner. "Omdat de lucht zoveel dunner is, wordt de motor wat kortademig en dus wordt het pure vermogen minder bepalend", legt de teambaas dat simpel uit. Het gaat dus om de rotaties van de turbine en daarmee samenhangend de hoeveelheid lucht die naar de compressor wordt gevoerd, waarvoor de eigen vliegtuigmotor volgens Honda-mensen goud waard is. Die moet immers op nog veel grotere hoogte en met veel ijlere lucht topprestaties leveren, waardoor die kennis een significant voordeel oplevert voor het F1-project. Daar komt bij dat de extra rotaties van de turbine voor veel teams een betrouwbaarheidfactor zijn en Honda dat door de efficiënte techniek eveneens denkt te vermijden.

De ijlere lucht heeft tot slot ook invloed op de aerodynamica, waardoor de luchtweerstand van F1-auto's lager wordt dan op zeeniveau. Het betekent dat teams met iets meer downforce kunnen rijden dan normaal, zonder daar meer drag aan over te houden. Die factor was onder het vorige reglement overigens iets meer van belang dan onder de huidige regelgeving, aangezien het grondeffect nu een groter effect heeft op het algehele downforceniveau dan de vleugelstanden.

'Oostenrijk blijft een bijzondere Grand Prix voor ons'

Los van dit technische verhaal en het succes stelt Marko dat de Oostenrijkse Grand Prix ook vanwege de sfeer een unieke race is. "Ondanks dat we 22 races op de kalender hebben en dit er eigenlijk maar eentje van is, blijft dit toch een hele bijzondere. Dit is onze thuisrace en de verwachtingen liggen nog hoger dan normaal. Er hangt een geweldige sfeer en er gebeurt bijzonder veel op en rond het circuit, allemaal op een hele vriendelijke en gemoedelijke manier. Alhoewel er veel bier wordt geschonken, is het zeker geen zuiporgie. Bovendien kunnen de fans vanaf de tribune twee derde van de baan zien, waardoor we in Oostenrijk echt trots kunnen zijn op zo'n evenement", besluit Marko.