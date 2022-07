Zhou doorstaat medische keuring voor GP van Oostenrijk

Zhou Guanyu was afgelopen zondag de hoofdrolspeler in een massale crash in de eerste ronde van de Grand Prix van Groot-Brittannië. De coureur ging meters ondersteboven over het asfalt voor hij in de hekken tot stilstand kwam. De rookie van Alfa Romeo werd nog dezelfde dag op het circuit fit verklaard, maar moest desondanks nog een medische keuring ondergaan voor de volgende race.

Die vond donderdagochtend op het circuit bij Spielberg plaats. Zhou maakte daarna zelf op Twitter bekend dat hij dit weekend weer aan de start mag komen van de F1-sessies. In aanloop naar het raceweekend op de Red Bull Ring verklaarde Zhou niet meer aan de crash te denken omdat deze in het verleden ligt.

De FIA heeft naar aanleiding van de crash een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de Formule 1. Dat is standaard bij een zware crash. In het geval van deze klap ligt de focus naar verluidt op de rolbeugel van de C42, die na de verschillende impacts compleet verdwenen was. De halo heeft Zhou wat dat betreft gered.