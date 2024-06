Alonso: Had snelheid om pole te kunnen pakken voor GP van Canada

De Spanjaard kwam in de slotfase van de kwalificatie tot een 1.12.228, die hem de zesde startplek opleverde voor de race in Montreal. Een prima uitgangspositie, meent Fernando Alonso, al had hij naar eigen zeggen de snelheid om op pole te kunnen staan.

“Het is zeker een goede positie om de race van te beginnen”, zegt hij tegenover onder andere Motorsport.com. “De vorige twee weekenden lag ik er na Q1 al uit, waardoor ik een goed resultaat in de race wel kon vergeten. Maar om nu als zesde en negende te starten, geeft ons een goede kans op punten.”

“Maar het was een lastige kwalificatie door de vlagerige wind die van richting veranderde, en de regendruppels”, vervolgt hij. “Ik denk dat niemand uiteindelijk een perfecte ronde heeft gereden. Dat geldt in elk geval voor mij. Ik heb in Q3 geen goede ronde bij elkaar gereden. En als je dan ziet dat je maar twee tienden van de pole-position zit, dan doet dat wel een beetje pijn. Maar goed, dat zal voor meer gelden.”

Alonso denkt echter dat die twee tienden nog wel in de Aston Martin hadden gezeten. “Zeker. Alleen in de tweede bocht. Ik had last van overstuur en had daar zo’n groot moment dat ik twijfelde of ik mijn ronde af moest breken en naar binnen moest komen, of door moest gaan. Ik koos ervoor om door te rijden en was daardoor zesde. Het scheelde uiteindelijk twee tienden voor de pole-position, maar al die tijd had mogelijk in één bocht al gevonden kunnen worden.”

Al met al is Alonso blij dat het in Canada weer iets beter gaat na een paar moeilijke raceweekenden. “De auto voelt een klein beetje beter aan dit weekend”, zegt hij. “Op vrijdag had ik al iets meer vertrouwen in de auto en dat vertrouwen was er op zaterdag ook.” Gevraagd of hij weet hoe het komt dat de AMR24 beter presteert, laat hij weten: “Ja, ik denk dat we na negen races een compleet beeld hebben van de auto. Daardoor hielden we er al rekening mee dat het dit weekend wat beter zou gaan. Hopelijk kunnen we nu de problemen aanpakken en overal competitief zijn.”

Video: De zinderende slotfase van de F1-kwalificatie in Canada