Russell na 'geweldige' pole in Montreal: "Dit voelt zo ongelooflijk goed"

Dat de kwalificatie op Circuit Gilles Villeneuve een spannende zou worden, was op voorhand al duidelijk. Met Mercedes, Aston Martin en McLaren leken drie F1-teams aanspraak te maken op de pole, en dan was er ook nog rekening te houden met Red Bull en Ferrari. Die twee teams hadden weliswaar niet veel laten zien in de trainingen, maar uitvlakken mag je ze natuurlijk nooit.

Uiteindelijk deed Max Verstappen wat van hem gevraagd werd. In de allerlaatste seconden van Q3 klokte hij 1.12.000, een snelste tijd die we ongetwijfeld nog vaak zullen horen terugkomen in pubquizzen. Helaas voor de Nederlander had George Russell enkele minuten eerder precies dezelfde tijd gereden en dus mocht hij zich volgens de regels (wie het eerst komt die het eerst maalt) pole-winnaar noemen.

George Russell, Mercedes F1 W15 Foto door: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Geweldig" was zo'n beetje het eerste wat Russell wist uit te brengen toen hij eenmaal uit zijn auto geconfronteerd werd met het (niet bestaande) verschil tussen hem en Verstappen. Voor de 26-jarige coureur uit King's Lynn was het na Hongarije 2022 zijn tweede pole. "Dit voelt zo ongelooflijk goed. Er is in de fabriek zo hard gewerkt", aldus een extatische Russell die doelde op het upgradepakket dat in Monaco het licht zag en dit weekend verder is aangevuld. "We zeiden in Monaco al dat we hoopten dat dit het begin zou zijn van ons seizoen en ik denk dat het dat is."

Russell wilde zich nog niet wagen aan een voorspelling voor de race van zondag, maar op de vraag of hij Verstappen achter zich zou kunnen houden, zei hij lachend. "Ja natuurlijk, waarom niet? We gaan er voor. De auto voelt zo goed nu we sinds Monaco die upgrades hebben. We kunnen ons nu in de strijd mengen dus we gaan er morgen voor."

"Briljante ronde"

Voor het team Mercedes was het ook al even geleden dat het een pole pakte. De laatste keer was Hongarije 2023. Daar en toen was Lewis Hamilton de snelste in de kwalificatie. Teambaas Toto Wolff was bijzonder tevreden na afloop. "We hadden het hele weekend onder alle weersomstandigheden een goede auto. Het lag dichter bij elkaar dan we hadden verwacht, maar het was een briljante ronde van George." Nog meer dan op de prestaties van Russell legde Wolff echter de nadruk op het teamwerk van de afgelopen tijd. "We hebben de afgelopen maanden en jaren zo hard gestreden en uiteindelijk hebben we een paar races geleden eindelijk de juiste weg ingeslagen. Wat er morgen ook gebeurt, het team heeft non-stop dag en nacht 24/7 gewerkt en ik ben blij voor ze."