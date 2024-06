Leclerc en Sainz verrast door moeizaam weekend Ferrari in Canada

Het kan verkeren in de Formule 1. Twee weken geleden was hij de grote held door zijn thuisrace in Monaco te winnen, in Canada was Charles Leclerc een van de grote verliezers in de kwalificatie door samen met teamgenoot Carlos Sainz niet verder te komen dan Q2.

“We waren gewoon niet snel genoeg”, haalt Leclerc, die elfde was in de kwalificatie, zijn schouders op bij onder andere Motorsport.com. “Tijdens de derde training waren we nergens op een droge baan en in de kwalificatie waren we ook nergens op een droog circuit.”

Gevraagd of hij een verklaring heeft voor het gebrek aan snelheid, antwoordt Leclerc: “Ik kan het op dit moment niet verklaren. Maar tijdens de derde training voelden we al dat er iets niet goed was. We zagen alleen niet wat. En precies hetzelfde gebeurde in de kwalificatie. Iets voelde absoluut niet goed, maar opnieuw zagen we niets verkeerds. Ik had met name in de eerste sector gewoon extreem weinig grip. En als je daar eenmaal begint te glijden, krijg je een sneeuwbaleffect en haal je nooit meer echt een goede performance uit je auto. Dus ja, dit is een moeilijk weekend voor ons.”

Dat het allemaal zo moeizaam zou gaan in Montreal, had Leclerc niet zien aankomen. “Zeer verrassend”, zegt hij. “Ik had dat niet verwacht. En natuurlijk is het erg teleurstellend, maar we hebben nog een race te rijden.”

‘Dit is F1’

Ook Sainz, die op P12 bleef steken, is verbaasd over wat de Scuderia in Canada laat zien. “Ja, ik ben een beetje verrast. Je verwacht niet in Q2 te stranden als je het weekend ervoor nog de pole pakt en de race wint. Maar dat is de Formule 1”, deelt Sainz in de paddock aan onder meer Motorsport.com mee. “Maar ik heb ergere dingen meegemaakt. We zullen kijken waarom we hier zo worstelen.”

Gevraagd of hij al een idee heeft, laat hij weten. “Wat ik nu al kan zeggen is dat we grip tekort komen en dat we niet zo goed over de kerbs gaan als in Monaco. Om die twee redenen lijkt alles hier in Canada moeizamer te gaan. Maar we zullen het verder moeten analyseren.” Sainz zou het niet erg vinden als er tijdens de race wat regen zou vallen. “Regen en ook graining zouden de race wat chaotisch kunnen maken en ons een kans kunnen geven om naar voren te komen.”

Video: Beide Ferrari-coureurs halen Q3 niet in Canada