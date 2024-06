Voor het Formule 1-team van Mercedes gaat de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada er een zijn die ze niet snel zullen vergeten. Tot de sessie op het Circuit Gilles Villeneuve was de Duitse renstal nauwelijks in de buurt van de pole gekomen, maar na een in Monaco geïntroduceerd upgradepakket is het George Russell in Montreal gelukt om de snelste tijd in de kwalificatie te noteren. Teamgenoot Lewis Hamilton bleef de hele kwalificatie achter en moet de race vanaf P7 beginnen. Hij denkt dat een eventuele overwinning voor zijn team niet van zijn hand zal komen. "Dit is mooi voor George. Hopelijk kan hij het morgen afmaken", vertelt de meervoudig wereldkampioen tegen onder andere Motorsport.com.

Het was voor Hamilton al de achtste keer dit seizoen dat hij in de kwalificatie werd verslagen door zijn jongere teammaat. Dat het in Canada weer het geval was, was gezien zijn toptijd in de derde vrije training verrassend. "De auto voelde door het weekend heen erg goed", verklaart de 39-jarige coureur. "In VT3 had ik veel pace, maar - vanaf het moment dat de kwalificatie begon was de grip er niet meer."

Mercedes is met een andere specificatie van de voorvleugel naar Canada afgereisd en dat heeft zijn vruchten duidelijk afgeworpen. Volgens Hamilton is het echter te simpel gedacht om dat als enige reden aan te wijzen. "Ook de balans in de bochten is beter", legt hij uit. Op de vraag of hij had verwacht dat het zo goed zou zijn, antwoordt hij: "Nee, volgens mij niet."

'Perfecte omstandigheden'

De kwalificatie had een bijzonder verloop. De baan werd ronde na ronde beter, waardoor het een kwestie van timing van het aanzetten voor een snelle ronde was. Veel coureurs vonden het lastig om daarmee om te gaan, maar Hamilton genoot er juist van. "Het waren perfecte omstandigheden, maar om een of andere reden kreeg ik de hele sessie de banden niet aan de praat", verklaart hij. "Ik had gewoon geen grip. In VT3 had ik met gemak een voorsprong van een halve seconde, die was ineens weg."