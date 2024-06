Na de Grand Prix van Monaco wachtte Max Verstappen en Red Bull Racing opnieuw een uitdaging op een circuit waarop kerbstones belangrijk zijn. De wereldkampioen liet weten dat het in Canada wel beter zou moeten gaan dan in het prinsdom, al verliep de vrijdag nog niet zoals gepland. De eerste training viel grotendeels in het water, waarna Verstappen in de tweede oefensessie te maken kreeg met motorisch malheur. Helmut Marko liet na afloop weten dat het om een oude motor zou gaan, al verduidelijkte Red Bull een dag later dat het wel degelijk het nieuwe exemplaar uit de FIA-documenten zou betreffen. De motor wordt in de komende dagen nader bekeken, waardoor Verstappen voor de zaterdagse baanactie weer terug wisselde naar een oudere krachtbron uit de pool.

Verstappen besloot de laatste training als tweede, waarna hij het eerste segment van de kwalificatie in tegenstelling tot zijn teamgenoot Sergio Pérez wist te overleven. Daarna luidde de vraag vooral of, en zo ja, wanneer de regen zou vallen. Verstappen begon Q2 op een set gebruikte banden, waarna hij op P10 alsnog naar een nieuw setje softs moest grijpen. Op de zevende plek was het nog altijd minder comfortabel dan dat de WK-leider graag zou willen, maar in tegenstelling tot beide Ferrari's wist hij in ieder geval het vege lijf te redden en een plekje in Q3 te bemachtigen. Verstappen sloot de eerste runs van de beslissende sessie als derde af achter de Mercedessen, maar had in de slotfase nog één poging tegoed. Het zou een krankzinnige slotfase opleveren, waarbij Verstappen de 1.12.000 van George Russell tot in duizendsten wist te evenaren. Doordat de Mercedes-coureur de tijd als eerste noteerde, staat Russell morgen echter op pole-position en moet Verstappen vanaf P2 komen.

"Het is wat het is", begint de nuchtere coureur. "Overall was het best een goede kwalificatie. Het hele weekend was tricky voor ons, maar P2 pak ik mee, vooraf had ik hiervoor getekend. Het was nog wel heel close aan het einde van de kwalificatie, maar dat maakt het voor morgen ook spannend."

Het is voor Verstappen na de GP Van Monaco de tweede keer dit seizoen dat hij niet de pole pakt. "Dit weekend hadden we weer geen goede opbouw naar [de kwalificatie] vandaag. Het gaat in ieder geval een interessante race worden morgen. Hoe de banden het uithouden en ook het weer. De regen komt en gaat, dus hopelijk wordt het erg leuk", vervolgt hij zijn verhaal. En hoe gaat de strategie voor morgen eruit zien? "Weet ik niet. Ik maak me er niet druk om."

Zondag begint de Grand Prix van Canada om 20.00 uur Nederlandse tijd.