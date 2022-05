Tegen het einde van de kwalificatie lag de focus vooral op de coureurs die streden om pole-position en bij hen ging het ook fout. In bocht 8 spinde eerst Sergio Perez tegen de baanafzetting, waarna Carlos Sainz hem niet meer kon ontwijken en zij gezamenlijk de baan blokkeerden. Vrijwel gelijktijdig ging het echter ook mis voor Fernando Alonso. De Alpine-coureur stond na zijn eerste run in Q3 keurig vijfde. Hoewel hij vervolgens terugzakte naar de zevende plek, hoopte hij met een ultieme poging nog wat terrein goed te maken. Dat lukte niet, want in bocht 5 verremde Alonso zich en eindigde hij in de bandenstapels.

Na afloop van de kwalificatie had Alonso een simpele verklaring voor zijn incident: “Ik verloor concentratie, remde te laat en blokkeerde de wielen”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. “Als ik er nu aan terugdenk, had ik wellicht de uitloopstrook kunnen gebruiken, maar voor mijn gevoel kon ik de bocht nog halen. Dat lukte niet. Ik wil me allereerst verontschuldigen richting het team, want iedere fout kost geld en is kostbaar onder het budgetplafond. Het is moeilijk te accepteren, dus ik ben niet trots op mijn kwalificatie. Hopelijk doe ik het morgen beter.” De enige geruststelling was dat Alonso zijn ronde ook niet had kunnen afmaken als hij niet was gecrasht. “Ik crashte en vertelde via de radio dat ik in bocht 5 stond. Mijn engineer zijn toen: ‘Er is een crash in bocht 8, dus code rood’. Daarop antwoordde ik ‘maak je geen zorgen, ik sta al in de muur!’”

Over de rest van de kwalificatie was Alonso overigens zeer tevreden. Na een lastige vrijdag heeft Alpine hard gewerkt om de auto te verbeteren en dat wierp in de kwalificatie zijn vruchten af, want zowel Alonso als teamgenoot Esteban Ocon drong door tot Q3. De tweevoudig wereldkampioen vond de snelheid gedurende de kwalificatie bemoedigend. “Het ging goed. Ik had twee sets banden in Q3, omdat Q1 makkelijker ging dan verwacht. Ik dacht dus echt dat P5 mogelijk was, omdat ik daar na de eerste run stond. Door de evolutie van de baan had ik P5 wellicht nog kunnen halen, maar ik maakte de ronde niet af.”

Ondanks zijn crash mag Alonso de race in Monaco vanaf de zevende positie aanvangen. De weersverwachting is dat het tijdens de wedstrijd mogelijk gaat regenen, maar van Alonso hoeft dat eigenlijk niet. “Hopelijk kunnen we een goede race rijden. Als de regen komt, dan gaat dat natuurlijk voor opschudding zorgen. Je weet het niet, maar waarschijnlijk wordt het een kwestie van overleven. Het wordt chaotisch. Ik heb het liever droog, ook al is dat saai. Voor ons wordt het dan makkelijker om onze race goed uit te voeren, als het regent wordt het op alle fronten een grote gok. Laten we zien of we geluk hebben.”

