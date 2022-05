Horner eerlijk: Pole was niet haalbaar, regen in Monaco is welkom

De kwalificatie voor de Monaco Grand Prix is voor Red Bull Racing niet helemaal naar wens verlopen. De mannen van Christian Horner hebben de volledige eerste startrij aan Ferrari moeten laten en zelf genoegen moeten nemen met de plekken drie en vier. De ultieme slotfase van Q3 is de fans voor het tweede jaar op rij ontnomen door een rode vlag, al had het volgens Horner weinig veranderd aan het resultaat. "Ik denk niet dat pole mogelijk was, Charles was verschrikkelijk sterk. We moeten hem feliciteren, want we hadden die rondetijd niet kunnen rijden. Hun auto is erg goed over de kerbstones en in bocht 1 deden ze ook ons pijn."

Dat gezegd hebbende, had Max Verstappen wel iets verder naar voren kunnen komen. "Ik denk dat beide coureurs zichzelf hadden kunnen verbeteren, ja, Max was in ieder geval significant sneller onderweg. Alleen Checo maakte een foutje en dat had een soort sneeuwbaleffect op Max. Dit is het tweede jaar op rij met een rode vlag in de slotfase en het is frustrerend dat je de ronde niet af kunt maken, zeker als je ziet dat je sneller bent. Maar goed, het is gewoon pech hebben."

Geen risico op gridstraf Perez

Desondanks geeft Red Bull vanaf de plekken drie en vier op de grid nog niet op. Na de kwalificatie doemde in de paddock even de vraag op of Red Bull in verband met versnellingsbakschade wel de volledige tweede startrij kan claimen, maar in dat opzicht is er geen zorg. De regels zijn dit jaar immers veranderd en helpen Red Bull nu een handje. "Met de versnellingsbakken heb je dit jaar net als met de motoren een pool, waarmee je mag rouleren. Dat betekent dat een bakwissel niet meteen een gridstraf oplevert. We zullen de schade vanavond bekijken en dan zien wat er nodig is. Het is in ieder geval niet te vergelijken met Leclerc vorig jaar. Zij wilden duidelijk een gridstraf voorkomen, maar zo'n straf is dankzij het nieuwe systeem niet aan de orde."

Het betekent dat Perez en Verstappen zondag gebroederlijk naast elkaar zullen staan voor de korte run naar bocht 1. "Het gaat allemaal om het positioneren in die eerste bocht, ze moeten elkaar ruimte geven. Ferrari zal wel naast elkaar naar de eerste bocht gaan, zodat ze ons geen kans geven om links of rechts te kijken. We moeten zien, maar in Monaco kan alles gebeuren", zo vervolgt Horner. Dat geldt nog net iets meer als het gaat regenen en precies daar hoopt de teambaas op. "We geven nog niet op, we blijven keihard knokken. Hopelijk gaat het weer morgen een rol spelen, dan kan er qua chaos en safety cars nog best veel gebeuren. We staan nog steeds op de tweede rij en het is op zich een goed teken dat we hier allemaal teleurgesteld mee zijn."