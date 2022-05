Verstappen stelt dat tweede plek in het vat zat zonder rode vlag

Het weekend in Monaco verloopt vooralsnog niet geweldig voor de Red Bull F1-coureur. In alle drie de vrije trainingen bleef de regerend wereldkampioen steken op de vierde tijd en in de kwalificatie wachtte hem hetzelfde resultaat. Een rode vlag betekende dat de Nederlander zijn laatste snelle ronde, net als een jaar geleden toen Charles Leclerc aan het einde van de kwalificatie crashte, niet kon afmaken. Verstappen denkt dat hij zonder rode vlag op de tweede startplek had gestaan.

“Het was uiteindelijk geen pole geweest, maar we waren gedurende de hele kwalificatie wel naar de tweede plek toe aan het werken”, zegt Max Verstappen na afloop van de kwalificatie tegen de Nederlandse pers in Monaco, waaronder Motorsport.com. “Ik was al een tiende sneller onderweg in de eerste sector en was maar zes honderdsten verwijderd van P2. En de anderen waren op dat moment niet aan het verbeteren. Alleen stonden daar ineens die twee auto’s. Dat was natuurlijk balen, maar daar kan je nu niks aan veranderen. Dat is ook de chaos van Monaco.”

Verstappen had tijdens de kwalificatie moeite om zijn banden in de juiste window te brengen en ging aan het einde van Q3 eerder naar buiten om een extra ronde te hebben om zijn banden te prepareren. “Ik had een andere strategie gekozen voor mijn laatste run dan de anderen, want ik kreeg gewoon niet genoeg temperatuur in de banden over een ronde”, legt de leider in het WK uit. Tijdens zijn laatste run was het gevoel een stuk beter. Verstappen: “Tijdens mijn tweede ronde was ik dus al iets sneller onderweg in de eerste sector en tijdens mijn eerste run liet ik door die koude banden in de bochten vijf, zes, zeven nog wat te veel liggen. Daar was ik ook sneller onderweg.”

Volgens Verstappen had Red Bull voor de kwalificatie nog wel een stap gemaakt met de auto. “We hadden een paar dingen met de auto geprobeerd in de trainingen en dat ging niet allemaal goed. Vervolgens hebben we nog wat dingen aangepast voor de kwalificatie, waardoor het denk ik al wel wat beter was”, geeft hij aan. “Alleen ik had de hele tijd gewoon net niet genoeg grip aan de voorkant. En hier in Monaco is het heel belangrijk dat de auto heel snel draait. Dat had ik niet en dan verlies je gewoon heel veel tijd.” Dat teamgenoot Sergio Perez zaterdag iets sneller onderweg was dan hij, hangt hiermee samen. “Hij had meer de balans die hij wilde. Hij kan met iets meer onderstuur rijden, dat vindt hij fijn. Alleen voor mij moet de auto heel sterk aan de voorkant zijn.”

Tijdens de derde vrije training leken Red Bull en Ferrari nog vrij dicht bij elkaar te zitten, maar in de Monaco allesbeslissende kwalificatie leek de Scuderia alsnog een aardige voorsprong te hebben. Charles Leclerc scoorde de pole-position met twee tienden verschil. Volgens Verstappen reden de Ferrari-coureurs tijdens de laatste training ook met de nodige marge. “Dus als je dan nog meer naar de limiet gaat, dan begrijp ik het gat wel. Ook als je ziet hoe die auto instuurt“, zegt Verstappen. “Eigenlijk was het ook wel te verwachten. Ze gaan altijd goed in Monaco. Dus het is ook niets verontrustends of zo. Alleen wil je dan natuurlijk nog wel graag tweede staan.“

Volgens de laatste weersvoorspellingen is er zondag tijdens de race een goede kans op regen. Voor Verstappen zou het hemelwater goed uitkomen, aangezien inhalen bijzonder lastig is in de krappe straten van Monte Carlo. “Dat is mijn enige optie om iets te kunnen doen, maar we gaan het zien”, aldus de 24-voudig GP-winnaar. Op een droog circuit de mogelijkheden zeer beperkt. “Je kan hier niet zo heel goed volgen met deze auto’s. Alles raakt dan ook oververhit. Dus ja, lastig.”