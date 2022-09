Kort na de start van de Belgische Grand Prix kwamen Fernando Alonso en Lewis Hamilton met elkaar in aanraking tijdens hun strijd om de tweede positie. Hamilton werd het slachtoffer van zijn eigen overoptimistische actie en zou later in de eerste ronde uitvallen, terwijl Alonso door kon en uiteindelijk als vijfde eindigde op Spa-Francorchamps. Via de boordradio liet hij direct na het incident echter blijken niet blij te zijn met Hamilton. De Alpine-coureur noemde zijn voormalige teamgenoot een "idioot die alleen weet hoe hij moet racen als hij vanaf de eerste positie mag starten". Na afloop van de race in België liet Alonso alweer een gematigder geluid horen, maar toch komt hij in Zandvoort nog terug op zijn uitspraken.

"Allereerst is Lewis een kampioen, een legende van ons tijdperk", begint de Spanjaard na een vraag van Motorsport.com of hij spijt heeft van zijn opmerkingen via de boordradio. Hij verklaart dat hij de uitspraken in het heetst van de strijd deed. "Ik wil mijn excuses aanbieden, ik dacht niet na over wat ik zei. Ik denk na het zien van herhalingen eerlijk gezegd niet dat hem veel kwalijk valt te nemen in die situatie. Het was een incident in de openingsronde en we rijden allemaal dicht bij elkaar in de buurt." Ook staat hij niet achter zijn woorden dat Hamilton alleen vanaf de eerste plek weet hoe hij moet racen. "Dat is iets wat je in het heetst van de strijd zegt, maar niets van wat ik toen zei, is ook echt waar."

Stoppen met uitzenden boordradio's?

Alonso hoopt donderdag in Zandvoort persoonlijk zijn excuses aan te bieden aan Hamilton. "Ik heb namelijk absoluut geen problemen met hem en ik heb heel veel respect voor hem", vervolgt hij. Wel pleit de 41-jarige Spanjaard ervoor om het radioverkeer tussen de coureurs en de teams en wedstrijdleiding niet meer openbaar te maken. "In voetbal, tennis of wat dan ook heb je momenten van privacy met je team, waarop je alles voorbereidt", beargumenteert Alonso. "Ik weet echter dat dit onderdeel is van de show en ik weet ook dat alle radio's die uitgezonden worden spicy zijn, want dat wilde sport graag in de race terugzien. Ze spelen nooit af dat je naar differentieel-positie vijf moet, want dat is niet interessant. Dat is wel waar we het iedere ronde over hebben, maar ik begrijp dat wel. Helaas is de hele tijd stil zijn de enige maatregel die je kan nemen om te voorkomen dat er dingen uitgezonden worden waar je niet over hebt nagedacht."

