Felipe Drugovich leidt momenteel het FIA Formule 2-kampioenschap met 43 punten voorsprong op Theo Pourchaire, die deel uitmaakt van het opleidingsprogramma van Sauber. De Braziliaan rijdt nu al drie seizoenen in de opstapklasse en bekijkt momenteel zijn opties voor 2023. De MP Motorsport-coureur ziet zeer beperkte mogelijkheden voor een vast racezitje in de Formule 1. Een rol als reserve bij een van de F1-teams geeft hem naar eigen zeggen meer kans om door te stoten naar F1. Veel equipes hebben junioren die worden aangesteld als officiële reservecoureur, maar een team zoals McLaren heeft dat bijvoorbeeld niet. Hoewel een gebrek aan directe banden met een F1-team in het nadeel weegt van Drugovich, geeft het hem aan de andere kant wel meer vrijheid.

Op Spa finishte hij als tweede in de hoofdrace. Kort na die wedstrijd zei hij: "Ik kijk naar de toekomst. Hoe het ook loopt, ik rij ergens volgend jaar", aldus Drugovich. "Ik weet nog niet waar. Het gaat misschien zoals het nu bij Nyck de Vries gaat. Het is tegenwoordig ontzettend lastig om in F1 te geraken. Daar komt bij dat de mogelijkheden voor volgend F1-seizoen steeds minder worden. Er is wellicht nog een plekje als reserverijder. Dat is iets waar ik nu naar moet kijken. Mocht dat niet lukken, dan zijn er nog andere klassen. Momenteel ligt mijn focus op het F2-kampioenschap. Ik probeer deze te winnen en hopelijk brengt dat resultaat me naar F1. Ik maak me er nu nog niet druk om."

Waar een kans ligt voor Drugovich: Wie rijdt volgend F1-seizoen bij Williams? De uitdaging is groot

Volgens de Braziliaan is het zaak om straks contact te leggen met diverse F1-teams. "Dan moeten we maar zien wat ze zeggen", vervolgt hij. "Daarnaast is het wel van belang dat ik blijf scoren. Dat helpt wellicht om me ergens te krijgen. We kijken overigens niet veel naar IndyCar. Het doel is nu F1. Dat is mijn droom. Daar wil ik komen. De IndyCar is een prachtige klasse, maar ik richt me op de Formule 1."

Drugovich is een van de weinige F2-koplopers die niet met een Formule 1-team in verband wordt gebracht. Eerder zei hij al dat hem de kans nog nooit is voorgelegd. Dit terwijl Pourchaire junior is bij Sauber [Alfa Romeo] en Logan Sargeant, die momenteel derde staat, bij Williams. Laatstgenoemde krijgt voor zijn thuispubliek in Austin de kans om de FW44 aan de tand te voelen in de eerste training. Jack Doohan rijdt als Alpine-junior, samen met Olli Caldwell. Frederik Vesti is in F2 de enige actieve junior voor Mercedes. Daarnaast zijn Liam Lawson, Ayumu Iwasa, Dennis Hauger en Jehan Daruvala allen lid van het Red Bull Junior Team. "Wat helpt is dat de meeste beschikbare plaatsen niet door de junioren worden ingevuld", gaat de MP Motorsport-coureur verder. "Dat is in mijn positie een voordeel. Natuurlijk hangt er ook een nadeel aan en dat is dat ik nergens aan gelinkt ben. Aan de andere kant ben ik helemaal vrij, dat is wel fijn."