“Het was vorig jaar al ongelofelijk om hier te rijden”, laat Max Verstappen donderdag tijdens de persconferentie op Circuit Zandvoort weten op de vraag hoe het voelt om als regerend wereldkampioen deze race te rijden. “Ik verwacht opnieuw een geweldige sfeer en veel oranje langs de baan. Ik kijk erg uit naar het weekend.” Volgens de Red Bull Formule 1-coureur is de beleving uiteindelijk niet heel anders dan een jaar geleden. “Niet echt”, zegt hij in de paddock bij de Nederlanders pers, waaronder Motorsport.com. “Ik kijk gewoon hetzelfde naar dit weekend en probeer voor het beste resultaat te gaan. Het is altijd maar weer afwachten waar je precies staat, maar na Spa heb ik wel het gevoel dat we hier met een goede auto naartoe komen.”

Net als vorig jaar zal Verstappen tijdens de Dutch Grand Prix wat meer worden afgeschermd van het publiek dan bij de andere F1-races. Of er vorig jaar sprake was van stress? “Nee, ik had niet veel stress”, aldus Verstappen, die vorig jaar de eerste Nederlandse GP sinds 1985 op zijn naam schreef. ”Je weet dat iedereen verwacht dat je wel even gaat winnen en dat is niet altijd makkelijk, maar uiteindelijk kun je niet meer dan je best doen. Dat is ook het enige wat je kunt controleren.”

Volgens voormalig wereldkampioen Nigel Mansell was de support van zijn thuispubliek altijd een halve seconde per ronde waard. “Je wint er helaas geen tijd mee”, lacht Verstappen in de persconferentie. “Maar het is wel gewoon gaaf, om bijvoorbeeld in de pitbox te staan en te zien dat er buiten een enorm feest gaande is.” Om daar later in de paddock bij de Nederlandse media aan toe te voegen: “Uit of thuis, voor mij maakt het niets uit. Ik snap ook niet waarom er thuisvoordeel in het voetbal is. Als je dat als uitploeg al zegt voordat je begint, dan is het foute boel. Ik geloof niet in die dingen. Als je weet wat je moet doen, maakt het niet uit waar je bent of wat mensen op de tribunes roepen. Ik zie er geen nadeel en ook geen voordeel in. Het is alleen leuk om nog meer oranje te zien.”

Heeft Red Bull stap gezet op high downforce-circuits?

Afgelopen weekend in Spa behaalde Verstappen een uiterst dominante overwinning, na van de veertiende plek te zijn gestart. Voor Zandvoort verwacht hij dat Red Bull en Ferrari weer wat dichter bij elkaar zullen zitten. Verstappen: “Dat denk ik wel. Spa was fantastisch voor ons en ging ook beter dan verwacht. De lay-out van die baan bleek onze auto erg goed te liggen. Hier rijden we weer met heel veel downforce op de auto en gaat het in zijn algemeenheid minder om topsnelheid. Het zal interessant worden. Als we de spijker op de kop slaan wat betreft de afstelling, zullen we zeker snel zijn. Het is alleen nog de vraag hoe snel we zullen zijn ten opzichte van de anderen.”

Als het om high downforce-circuits gaat, wordt Ferrari vaak als favoriet genoemd. Op de vraag van Motorsport.com of Red Bull ook geen stap heeft gezet op dit type banen, gezien het prima optreden van het team in de Grand Prix van Hongarije: “Op de Hungaroring was Ferrari echt nog wel snel hoor. Wij hebben inderdaad wel een stap gezet op high-downforce circuits, maar over het algemeen geldt nog steeds dat Ferrari heel sterk is als je naar pure downforce kijkt.”

