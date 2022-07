De F1-toekomst van Alonso: “Je zou gek zijn hem weg te sturen”

“Je kunt Fernando niet gewoon lozen, hij presteert op dit moment echt heel goed”, zei Chandhok in gesprek met deze site, nog voordat Alonso zijn beste resultaat van het seizoen zou scoren met de vijfde plaats in de Britse GP. “Waarom? Je zou gek zijn als je nu van hem af wil. Kijk naar de laatste races. Hij sloeg echt zijn slag, nietwaar? Hij wordt zo 41 jaar oud, maar heeft de energie van een 21-jarige. Het is zo, zo indrukwekkend. Dat is heel spijtig voor Oscar, maar ik zie niet in waarom Alpine momenteel zonder Fernando door zou willen. Als je de teambaas van Alpine bent, zie je dat Fernando niet de coureur is die onder druk staat.”

Oscar Piastri werkte zich in rap tempo op door de juniorklassen. Hij won in de laatste drie seizoenen de Formule Renault Eurocup, het FIA F3-kampioenschap en in 2021 het FIA F2-kampioenschap. De Australiër staat onder contract bij Alpine, maar daar is met een langer verblijf van Esteban Ocon voorlopig geen plek vrij. Ook al omdat Fernando Alonso grotendeels zelf de regie heeft over zijn toekomst. Nadat de Spanjaard in de eerste zes races slechts twee WK-punten pakte, rijgt hij de top-tien finishes sindsdien aaneen. Op Silverstone werd hij na een spectaculaire race vijfde.

Ook oud-wereldkampioen Damon Hill denkt dat Alpine voorlopig niet om Alonso heen kan. “Toen je me vroeg of George wereldkampioen kan worden, dacht ik ook dat er nog steeds een paar mensen een stap opzij moeten doen voor het zover is”, zegt Hill. “Lewis is zover nog niet. En Fernando is… Hij is nog zo sterk. Hij is er nog niet klaar mee en hij werkt hard voor deze sport. Hij levert en zorgt voor iets extra’s. Hij heeft nog wel een kampioenschap in zich zitten als hij een goede auto onder zijn kont zou krijgen, ondanks dat hij 41 jaar oud is. Maar krijgt hij die nog? Als dat niet lukt, krijgt hij nog maar een paar jaar. Maar zijn enthousiasme is er nog steeds. Het is ongelofelijk. Oscar Piastri is er klaar voor, maar zou je Fernando Alonso eruit zetten omdat je iemand kunt inzetten die het nog nooit gedaan heeft? Ik zou dat niet doen.”