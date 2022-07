Max Verstappen domineerde het raceweekend op Silverstone totdat de race daadwerkelijk begon. De coureur nam in eerste instantie nog wel de leiding in de wedstrijd, maar kwam er na de herstart eigenlijk niet weer aan te pas. Hij profiteerde nog even van een fout van Carlos Sainz, de latere racewinnaar, maar schade aan de Red Bull RB18 zorgde ervoor dat onze landgenoot snelheid miste om vooraan mee te dingen om de knikkers. Uiteindelijk kwam Verstappen als zevende aan de meet. Met de vierde plek van Charles Leclerc geeft hij slechts zes punten toe in het wereldkampioenschap waardoor Verstappen nog altijd een royale voorsprong heeft van 43 WK-punten.

Ondanks de zevende plek is Verstappen volgens commentator Allard Kalff één van de winnaars van het weekend, al was dat vooral te wijten aan het falen van Ferrari. “Het was een gemiste kans”, zegt Kalff. “Daar kan hij weinig aan doen, dit soort dingen horen bij de autosport en daar moet je verder ook niet te lang bij stilstaan. Hij was dit weekend een klasse apart, Red Bull met die auto en met Max. Je ziet aan het resultaat van Perez die achteraan in kansloze positie reed en een beetje geluk had met een safety car waardoor hij tweede werd. Red Bull was dit weekend absoluut de sterkste, dat vind ik. Het is dit jaar ook weleens anders geweest, ze hadden de race eigenlijk moeten winnen. Ze hebben niet gewonnen, met zes punten doen ze aan damage control. Gelukkig is er vrijdag weer een kwalificatie om alles weer recht te zetten.”

Het momentum lijkt daarmee iets in de richting van Red Bull te verschuiven, ziet Kalff. “Tot Silverstone was Ferrari eigenlijk altijd goed, ze zaten altijd in het juiste raamwerk waarbinnen die auto werkt. Red Bull kon soms toch een beetje lastig zijn, maar ze hebben dit hele weekend gedomineerd. Max domineerde alles en ook de race, er lag alleen een stukje carbon op de weg.”

“Perez doet momenteel alles wat je van hem verwacht”

Waar Verstappen alles deed om de schade te beperken in de race, had Sergio Perez de smaak lekker te pakken. Hij moest vroeg in de race binnenkomen voor een nieuwe voorvleugel, maar gebruikte de safety car vervolgens om weer naar voren te kruipen. Hij bemoeide zich in de slotfase van de race met het schitterende duel om de tweede plek en kwam daar uiteindelijk achter racewinnaar Sainz als beste uit de bus. “Perez is een prima tweede rijder, misschien wel de beste die er is met Sainz, hoewel Sainz waarschijnlijk zelf vindt dat hij geen tweede rijder is”, lacht Kalff.

“Perez doet op dit moment echt alles wat je van hem verwacht, dat vind ik wel mooi”, gaat hij verder. “Er waren mensen die dachten dat hij sneller zou zijn dan Max, dat heb ik er nooit in gezien en dat zie ik nog steeds niet. Verstappen is altijd beter dan Perez, maar je kunt hem er heel goed bij hebben. Het is een beetje het Schumacher-Barrichello verhaal. Rubens was geen Schumacher, maar je wilt hem er heel graag bij hebben. Je wilt als Red Bull iemand hebben die er altijd bij in de buurt is. Daar ontbrak het Red Bull aan in de jaren dat ze ook een auto hadden die niet de beste was. Max kon vechten met Mercedes, maar zijn teamgenoten waren er niet. Dan was het altijd één tegen twee, nu is het goed dat Perez er dichtbij zit. Het wordt nu interessant.”

In bovenstaande video meer over Max Verstappen en de Britse Grand Prix. Kalff gaat ook in op de rol van Russell in het incident met Zhou Guanyu en de verhoudingen bij het Ferrari F1-team.