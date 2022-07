De Britse Grand Prix begon voor Max Verstappen aanvankelijk op de best mogelijke manier. De Nederlander vertrok als tweede maar rekende bij de start meteen af met polesitter Carlos Sainz. De race werd kort daarop echter afgebroken vanwege twee zware crashes in de eerste bocht, waarbij er vooral zorgen waren over de toestand van Zhou Guanyu, die ondersteboven ging en vervolgens over de bandenstapels in de hekken werd gekatapulteerd.

Toen de race bijna een uur later kon worden hervat - en inmiddels duidelijk was dat alle betrokken er relatief goed vanaf waren gekomen - moest Verstappen opnieuw van zijn oorspronkelijke startplek beginnen, omdat op het moment van de rode vlag nog niet alle wagens voorbij de tweede safety car-lijn waren en er dus nog geen volledige nieuwe volgorde bekend was. Sainz hield Verstappen ditmaal achter zich bij de start, maar bleek daarna niet bestand tegen de druk. In de tiende ronde maakte de Spanjaard een foutje waardoor hij naast de baan kwam en Verstappen de leiding kon overnemen. Niet veel later gang was de gang er echter uit bij de Red Bull-coureur. Hij vermoedde een lekke band en zocht de pits op, maar toen heet probleem daarna niet verdwenen was, bleek al snel dat er meer aan de hand was.

“We hadden eigenlijk een erg goede auto vandaag”, blikt Max Verstappen tegenover onder andere Motorsport.com terug op de race. “Toen ik achter Carlos reed, was ik alles aan het managen. Maar toen ik doorkreeg dat hij moeilijk had, pushte ik nog wat harder. En eenmaal aan de leiding had ik zoiets van: dit is het dan, nu kunnen we onze eigen race rijden. Maar een paar bochten later had ik schade.” Verstappen reed bij de vijfde bocht op een stuk carbon. “Toen ik daar aan kwam kon ik niet meer drastisch naar links of rechts sturen dus ik besloot er maar recht overheen te gaan. Helaas vernielde het stuk carbon mijn vloer.”

Verstappen dacht eerst aan een lekke band. “Het voelde als een lekke band omdat ik plotseling geen balans meer had. Ik had heel veel overstuur en de auto begon te hobbelen. Daarom besloten we die pitstop te maken”, legt de Nederlander uit. “Maar daarna was de auto nog steeds een handvol om mee te rijden. Het lastige was vervolgens om een prettige balans te vinden om de achtervleugel te ondersteunen, omdat we heel veel load aan de achterkant kwijt waren. Maar op de harde banden was dat niet ideaal. Voor de laatste set pasten we het weer aan om wat meer performance te krijgen in de langzame bochten. Dus alles bij elkaar was het heel lastig. Maar uiteindelijk is de zevende plaats nog een goed resultaat gezien de schade waarmee ik reed.”

Die schade bleek achteraf aanzienlijk. “Ik heb nog niet aan het team gevraagd hoeveel ik verloor”, zegt Verstappen, als hem gevraagd wordt of de situatie vergelijkbaar was als vorig jaar in Hongarije, toen hij bij een incident bij de start eveneens een deel van zijn vloer verloor. “Nadat ik uit de auto was gestapt, keek ik naar mijn vloer en de hele linkerkant was afgescheurd. Alles was weg.” Geluk bij een ongeluk is dat titelrivaal Charles Leclerc niet maximaal profiteerde. “Ik kijk daar niet echt naar”, laat de Limburger weten. “Het ging er vandaag gewoon om dat ik zoveel mogelijk punten scoorde met de schade die ik had. Nu hopen dat ik volgend weekend meer geluk heb.”

Vechten met Schumacher

Net als vorig jaar in Hongarije was er een gevecht met Mick Schumacher. De Haas F1-coureur ging in de laatste ronden vol in de aanval bij de Nederlander. “Ik had natuurlijk een auto die een beetje mank was”, zegt Verstappen over het duel met de Duitser. “Maar het was een leuk gevecht. Ik was natuurlijk niet blij met de positie waarop ik reed, maar ik kan het wel waarderen om met iemand anders te vechten. Het was best een goed gevecht.”

Bij de mediapen had Verstappen nog een onderonsje met Schumacher. Lachend: “Hij zei dat hij heel graag zevende wilde worden en ik antwoordde dat ik dat wel doorhad, dat het wel te zien was. Het was een hard maar fair gevecht. Ik wist dat hij alles zou geven voor de zevende plek, maar het was een prima gevecht. Het was niet makkelijk om hem voor te blijven, maar gelukkig liep het goed af.” Bij de laatste bocht werd het nog heel erg spannend. “Bij het ingaan van de rechterbocht had ik zoiets van: hij moet zich nu laten terugzakken anders liggen we er samen af. Maar hij was intelligent genoeg om dat te doen.”

Crash van Zhou ‘krankzinnig’

Op de vraag of Verstappen baalde van de rode vlag na de eerste start: “Als de rode vlag tevoorschijn komt, dan weet je dat er iets ergs is gebeurd. Ik ben blij dat iedereen relatief in orde is. Ik weet dat Alex voor verdere checks naar het ziekenhuis is, dus ik hoop dat hij ook oké is. Maar vandaag hebben we nog maar eens gezien dat de halo de veiligheid enorm heeft verbeterd. Zonder de halo was Zhou er heel anders aan toe geweest.” Over wat hij dacht toen hij beelden van de crash zag: “Krankzinnig. Gestoord. Dat was gewoon ongelukkig. De auto is ondersteboven en loopt ineens vast in het grind, waardoor hij omhoog wordt gewipt. Het is nooit leuk om dit soort dingen te zien.”

