Tactische fout? "Als Hamilton wint, is Ferrari de malloot van de pitstraat"

Het Formule 1-weekend in Silverstone heeft meer dan voldoende stof tot napraten opgeleverd, hetgeen natuurlijk al begint met de enorme crash van Zhou Guanyu. Na de onderbreking en na de herstart bleek het langverwachte moment voor Carlos Sainz in de maak - zijn eerste F1-zege - al ging dat niet zonder slag of stoot. Zo roerde Charles Leclerc zich meermaals over de boordradio toen hij op P2 sneller was en leek Ferrari er in de slotfase zelfs een tactische tombola van te maken.

De Scuderia besloot Sainz tijdens de safety car wel naar binnen te halen voor vers rubber, maar Leclerc niet. Ferrari koos voor track position, maar moest nadien toezien hoe Leclerc nog wel uit alle macht maar toch tevergeefs verdedigde tegen Sergio Perez en Lewis Hamilton. Het heeft tot woede bij de Monegask geleid, al is het antwoord van Knoors helder als hem in Track Talk wordt gevraagd of Ferrari een tactische fout heeft gemaakt: "Nee. Als je zo'n periode achter de rug hebt en de druk in Maranello een beetje kent, dan doe je alles om een race te winnen. Prioriteit twee is dan pas om de beste positie in het kampioenschap te krijgen en misschien is het constructeurskampioenschap nog wel belangrijker. Bij Ferrari is niemand groter dan het team, dat is de grondhouding."

Met die laatste woorden refereert de voormalig Ferrari-man aan Leclerc, die zich na afloop woest toonde en door teambaas Mattia Binotto apart is genomen. "Bij Ferrari ging het erom dat ze die race zouden winnen. Of dat nou met Leclerc was of Sainz was, maakte niet uit. Ze hebben een paar kansen verloren en ook een paar races achter de feiten aan gelopen. Ik denk dat Mattia dat ook heeft gezegd tegen Leclerc: 'Luister, het team is belangrijker en jij bent niet groter dan het team. Als jouw kans komt, dan zullen we je steunen, maar we gaan geen kans op de overwinning weggooien alleen maar om jou vooraan te helpen.' Ik denk dat dit vanuit teamoogpunt de juiste keuze is geweest."

Titelstrijd met Verstappen niet leidend bij Ferrari?

Tom Coronel haakt in door te stellen dat de gemaakte keuzes wel iets zeggen over de mindset bij Ferrari. "Wat je hier wel aan ziet, is dat het team misschien niet honderd procent voor het kampioenschap gaat. Dat is wat ik een beetje proef, zo van 'kan het dan toch niet?' Als je wel all-in wilt gaan voor het kampioenschap, dan moet je echt alles opofferen." Ferrari heeft dit zoals bekend niet gedaan en dat valt volgens Knoors goed te billijken. "Ik denk dat het risico gewoon te groot was. Als je Leclerc met een beschadigde vleugel op softs had gezet en Hamilton meteen daarachter... Als Hamilton Leclerc voorbij was gereden en de race had gewonnen, dan was Ferrari weer de grootste malloot van de pitstraat geweest. Ik denk dat ze het solide hebben gedaan, ze hadden twee auto's vooraan en hebben de risico's gespreid. Dat de 'verkeerde' rijder dan wint, kan gebeuren."

Bovendien is het verschil tussen Leclerc en Sainz niet zo groot, waarbij Knoors ook nog even terugdenkt aan vervlogen tijden in Maranello. "De hiërarchie was toen een stuk duidelijker. Rubens kwam ieder jaar aan en zei 'ik ga nu voor het kampioenschap'. Dan zei Ross Brawn met een schouderklopje 'dat is goed jonge', maar na drie races had Michael Schumacher driemaal gewonnen en was Rubens tweemaal uitgevallen. Dan was het weer klaar, maar dat heb je nu niet. Dat is trouwens ook het risico dat Ferrari met Sainz als tweede rijder heeft genomen, ze hebben namelijk een jongen binnengehaald die ambitieus is en die graag voor zijn eigen kans wil gaan. Dat helpt je in sommige gevallen, maar dat maakt het soms ook heel moeilijk om twee rijders te managen."

