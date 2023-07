F1 tijdschema: De tijden van het Formule 1-weekend op Silverstone

Na de Grand Prix van Oostenrijk reist het Formule 1-circus meteen door voor het tweede deel van de double-header. Voor de tweede van maar liefst vier races in juli is het hele circus verscheept naar het circuit waar in 1950 de allereerste Grand Prix in de historie van het wereldkampioenschap Formule 1 werd verreden: het iconische Silverstone.

Nadat er in Oostenrijk volgens het nieuwe sprintraceformat werd gewerkt, geldt dat de Formule 1 voor de Grand Prix van Groot-Brittannië terugkeert naar het reguliere programma. Dat houdt in dat er geen zaterdagse sprintrace of een kwalificatie op vrijdag plaatsvindt, maar dat het raceweekend op vrijdag wordt afgetrapt met twee vrije trainingen van één uur. Ook op zaterdagochtend staat er nog zo'n oefensessie op het programma, voordat er 's middags gekwalificeerd wordt. Wat niet verandert ten opzichte van een week eerder in Spielberg, is dat de Grand Prix op Silverstone gewoon op zondag verreden wordt.

Lewis Hamilton is van de huidige Formule 1-coureurs de succesvolste coureur op Silverstone met acht overwinningen in de Britse Grand Prix. Max Verstappen won tot dusver één keer op Silverstone: de 70th Anniversary Grand Prix in 2020, de tweede F1-wedstrijd die in het coronajaar 2020 op het circuit werd verreden. De Britse GP schreef de Nederlander echter nog niet op zijn naam. Vorig jaar werd Verstappen zevende op Silverstone, terwijl de winst - voor het eerst in zijn F1-loopbaan - naar Carlos Sainz ging.

Starttijd Grand Prix van Groot-Brittannië 2023

Datum Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 7 juli Eerste vrije training 13.30u - 14.30u 12.30u - 13.30u Vrijdag 7 juli Tweede vrije training 17.00u - 18.00u 16.00u - 17.00u Zaterdag 8 juli Derde vrije training 12.30u - 13.30u 11.30u - 12.30u Zaterdag 8 juli Kwalificatie 16.00u - 17.00u 15.00u - 16.00u Zondag 9 juli Grand Prix van Groot-Brittannië 16.00u 15.00u

De Grand Prix van Groot-Brittannië 2023 wordt verreden op zondag 9 juli. De race begint om 15.00 uur lokale tijd. Vanwege het tijdsverschil houdt dit in dat de race om 16.00 uur Nederlandse tijd van start gaat. Voor de coureurs staan er 52 ronden op het programma op het 5,891 kilometer lange Silverstone. Het ronderecord op de huidige configuratie van het circuit staat op naam van Max Verstappen, die in 2020 1.27.097 nodig had voor zijn snelste ronde van de race.

Voordat er geracet wordt, staan er eerst nog drie vrije trainingen op het programma in Silverstone. De eerste oefensessie start om 13.30 uur (12.30 uur lokale tijd), om 17.00 uur (16.00 uur lokaal) gevolgd door de tweede training. Op zaterdag is er om 12.30 uur (11.30 uur lokale tijd) nog een derde en afsluitende vrije training. Om 16.00 uur Nederlandse tijd (15.00 uur in Silverstone) is het dan tijd voor de kwalificatie, waarmee de startopstelling voor de Grand Prix op zondag wordt bepaald.