Verstappen grijpt pole voor Britse GP, Norris sensationeel tweede

Nadat het vrijdag nog prachtig weer was in Silverstone, werd er op zaterdag onder heel andere omstandigheden gereden op het circuit in Northamptonshire. Gedurende de dag trokken er buien over, waaronder tijdens de derde vrije training en de races in de Formule 2 en Formule 3. De kans op regen in de kwalificatie bedroeg voor aanvang honderd procent, waarmee het op voorhand een boeiende middag leek te worden

Q1: Enerverend begin

Aan het begin van de kwalificatie was er sprake van een opdrogende baan, maar vanwege de kans op regen wilde iedereen zo snel mogelijk naar buiten om een tijd neer te zetten. Het gros van de coureurs nam op slicks plaats aan het einde van de pitstraat. De rijders van Ferrari, Williams en Haas stonden echter op intermediates. Nadat Williams de banden bij de concurrentie zag, werd Alexander Albon nog snel naar achteren gerold om hem naar slicks te wisselen. De baan bleek inderdaad vrij droog, zodat de andere coureurs op inters na hun eerste ronde meteen terug naar binnen moesten. Heel Silverstone hield de adem echter in toen Lewis Hamilton tijdens zijn eerste ronde uit de pits bij Stowe in de grindbak belandde na een spin. De Mercedes-coureur slaagde er - tot grote opluchting van de Britse fans - echter in om zijn wagen weer uit de kiezels te sturen.

Max Verstappen zette zichzelf bovenaan met 1.33.535 maar de baan werd droger en droger, waardoor de rondetijden gedurende Q1 snel omlaag gingen. Zodoende stonden Fernando Alonso en George Russell even bovenaan, alvorens Verstappen terugkeerde op P1 met 1.30.719. Vervolgens begon het licht te regenen. Logan Sargeant maakt daarop een uitje door het gras, waarna Kevin Magnussen met een probleem tot stilstand kwam op de baan en met nog drie minuten op de klok de rode vlag tevoorschijn kwam.

Nadat de auto van de Deen aan de kant was, stond de pitstraat al vol met coureurs die zo snel mogelijk weer naar buiten wilden voor één laatste snelle ronde. Verstappen kwam bij het verlaten van zijn garage in botsing met de pitmuur, waardoor zijn voorvleugel afbrak. Het moment bleef echter zonder gevolgen, doordat hij snel kon worden teruggeduwd en van een nieuwe vleugel kon worden voorzien.

Het was inmiddels gestopt met regenen en de baan was nog steeds aan het verbeteren. Sergio Perez reed een nieuwe snelste tijd, waarna Albon en Sargeant zorgden voor een Williams één-twee. Lando Norris zette McLaren daarna op P1 met 1.28.917, wat de snelste tijd bleef. Verstappen bleef steken op de vijfde tijd, terwijl er ook nog een gele vlag kwam voor Valtteri Bottas, die plots vermogen verloor. Perez zakte bij het zwaaien van de vlag helemaal naar P16, waarmee hij er andermaal niet in slaagde om Q3 te bereiken met zijn Red Bull. Ook voor Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu, Nyck de Vries en Kevin Magnussen was de kwalificatie voorbij.

Q2: Baan blijft verbeteren

Aan het begin van Q2, die iets later van start ging omdat eerst de auto van Bottas moest worden geborgen, werd er meer regen verwacht, maar voor het zover was, zou de baan nog verder verbeteren. De eerste stek in de tijdenlijst ging dan ook van hand tot hand. Achtereenvolgens Alonso, Leclerc en Norris stonden op P1, waarna het weer even licht regende. De baan bleef echter sneller en sneller worden.

Alonso keerde terug bovenaan met 1.29.052, waar Verstappen onder ging met 1.287.570. Oscar Piastri verraste daarna door drie duizendsten sneller te gaan dan de leider in het kampioenschap. Hamilton bracht het publiek vervolgens op de banken door naar de eerste positie te klimmen met 1.28.545, waarna Norris voor meer gejuich zorgde door met 1.28.042 nog eens een halve seconde rapper te gaan dan de zevenvoudig wereldkampioen. Verstappen stelde in de slotfase echter nog orde op zaken door 1.27.702 te rijden. Voor Nico Hülkenberg, Lance Stroll, Esteban Ocon, Logan Sargeant was Q2 het eindstation. Bottas had zich wel geplaatst voor het tweede kwalificatiedeel maar kwam daarin dus niet in actie vanwege zijn eerdere probleem, met als gevolg dat hij zondag vijftiende staat op de grid.

Q3: McLaren verrast

Bij aanvang van Q3 liet de zon zich voorzichtig zien, waardoor de condities nog verder verbeterden. Hamilton kwam op gebruikte zachte banden tot 1.27.717, waarmee hij aan de leiding ging in de tijdenlijst zodat Verstappen op nieuwe banden in 1.27.084 over de streep kwam. Piastri stond uitstekend derde na de eerste vliegende ronden, terwijl Leclerc en Sainz na hun eerste run als vierde en vijfde terugkeerden in de pits.

Met nog drie minuten te gaan keerde de volledige top-tien met nieuwe zachte banden terug de baan op voor een laatste snelle ronde. Leclerc ging paars in de eerste sector, maar kwam op de meet vijf honderdsten tekort op Verstappen en nam plaats op P2. Silverstone werd daarna in vervoering gebracht door Norris, die met 1.29.961 zijn McLaren bovenaan zette. Maar Verstappen was nog onderweg. De tweevoudig wereldkampioen bracht 1.26.720 op de klokken en pakte zo met ruim twee tienden verschil de pole. De blijdschap bij Norris was er echter niet minder om, terwijl Piastri het feest bij McLaren nog groter maakte met de derde tijd. Leclerc zakte zo naar P4, terwijl Sainz en Russell op de vijfde en zesde tijd bleven steken. Hamilton, Albon, Alonso en Gasly vormen de rest van de top-tien op de startopstelling.

De Britse Grand Prix start zondag om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix van Groot-Brittannië: