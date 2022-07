De eerste maanden van het nieuwe grondeffecttijdperk in de Formule 1 is onlosmakelijk verbonden met porpoising. Veel teams hadden last van stuiterende bolides. Het werd in sommige gevallen zo hevig, dat de coureurs hun zorgen uitten over veiligheid en hun eigen gezondheid. De FIA keek het een tijdje aan, maar besloot uiteindelijk toch om in te grijpen. Dat was tegen het zere been van veel teams, maar de bond drukte door. Daarom geldt er vanaf de Grand Prix van België een Aerodynamic Oscillation Metric (AOM). Hiermee wordt de maximale verticale beweging van de auto’s beperkt. Dat is echter een tijdelijke maatregel om het huidige jaar af te kunnen maken. Voor 2023 moeten veranderingen aan het technisch reglement worden doorgevoerd. Men verwacht namelijk dat de wagens meer en meer downforce gaan produceren naarmate de teams de bolides verder ontwikkelen. Dat resulteert in meer downforce, wat automatisch zorgt voor een grotere kans op porpoising. Om dat de kop in te drukken, worden strengere eisen gesteld.

De voorgestelde wijzigingen zijn afgelopen week besproken tijdens een vergadering van de F1 Technical Advisory Committee. De resultaten worden voorgelegd aan de FIA World Motor Sport Council, die de boel formeel moet goedkeuren. Dat is doorgaans een formaliteit.

De regelwijzigingen voor 2023 uitgelegd

De plannen uit de TAC-vergadering zijn bedoeld om de ontwerpvrijheid van de wagens te beperken door bepaalde elementen verder van de grond te plaatsen. Zo wordt het beginpunt van de diffuser met een nader te bepalen hoeveelheid opgehoogd, terwijl ook de rand van de vloer 25 millimeter omhoog gaat. Daarbovenop, om te voorkomen dat de teams deze randen niet overmatig flexibel maken om deze beperkingen te lijf te gaan, worden strengere laterale vloerbuigingtests geïntroduceerd.

De FIA wil de boel ook beter in de gaten houden met de komst van een accuratere sensor waarmee de aerodynamische oscillatie van de wagen gemeten wordt.

Om de aerodynamische problemen die zijn ontstaan door de nieuwe reglementen verder te beperken, hebben de teams voorgesteld om twee vinnen in de diffuser te gebruiken. Met een eenvoudige en streng voorgeschreven oplossing moet de luchtstroom in deze regio beter gestuurd kunnen worden. Dat moet bouncing en porpoising verminderen. Een aanpassing die door veel rijders met open armen ontvangen zal worden.

Zijaanzicht van de diffuser-veranderingen voor het F1-seizoen 2023. Illustratie: Giorgio Piola

In veel opzichten komen de voorgestelde regelwijzigingen overeen met die uit 2021, toen de sport ervoor koos om het vloeroppervlak te verkleinen, en de vinnen rond de diffuser en de vleugels bij de remmen te verbieden. Ook hier was het doel om het aerodynamisch potentieel van de achterzijde van de wagen te verminderen. Deze maatregelen werden getroffen om de teams tegen zichzelf in bescherming te nemen, anders hadden zij bolides ontworpen die te veel druk op de banden zouden leggen. En dat had weer tot nog grotere problemen kunnen leiden.

Net als in 2021 zorgen de aanstaande veranderingen voor een minder hoge piekbelasting op het chassis, wat de kans op porpoising en bouncing aanzienlijk moet verkleinen. Dat gezegd hebbende, zullen de F1-teams naar nieuwe manieren zoeken om de wagen zo laag en stijf mogelijk af te stellen en tegelijkertijd te voldoen aan de nieuwe AOM. Uiteindelijk levert dat tijdwinst op, ook al gaat het ten koste van de rijkwaliteit van de wagen.

De veranderingen aan de diffuser: 2022 versus 2023. Illustratie: Giorgio Piola

Ook qua timing is de aanstaande regelwijziging vergelijkbaar met 2021. De late beslissing zet de ontwerpers onder grote druk, aangezien veel teams al begonnen zijn met de ontwikkeling voor de nieuwe wagen voor 2023. Het is onvermijdelijk dat veranderingen aan deze zeer bepalende gedeelten ertoe leiden dat teams een deel van hun werk voor 2023 in de prullenbak kunnen mikken. Tegelijkertijd worden ontwikkelingen die voor later dit jaar in de pijplijn zaten mogelijk overbodig, omdat deze irrelevant kunnen zijn geworden voor de toekomst. En aangezien veel teams verrast werden door het porpoising-fenomeen - het kwam immers niet naar voren in de simulatietools - is het aannemelijk dat sommige teams richting het einde van het seizoen al data gaan verzamelen door met 2023-elementen te rijden. Dit kan waardevol zijn om de implicaties van de regelwijzigingen optimaal te begrijpen.