Max Verstappen en Charles Leclerc zijn momenteel de Formule 1-coureurs die de dienst uitmaken. De mannen zijn elkaar al meermaals tegengekomen op de baan en op de Red Bull Ring was het de rijder van Ferrari die voor het oog van alle Nederlandse fans er met de overwinning vandoor ging. Gerhard Berger, oud-Formule 1-coureur en tegenwoordig DTM-baas, kijkt met veel plezier naar het optreden van beide heren.

"Leclerc heeft met zijn talent en snelheid over één rondje indruk op me gemaakt. In de kwalificatie doet hij het bijzonder goed", zegt Berger bij F1 Nation. "In de race ligt het voordeel bij Verstappen. Max is briljant over een hele race. Hij benut elke mogelijkheid en hij is zeer goed met inhalen en wiel-aan-wiel. Hij leest een Grand Prix ook goed. Combineer dat met de extreem goede strategen en de pitstops bij Red Bull en je hebt een nagenoeg onverslaanbaar pakket. Ferrari heeft op sommige vlakken ook een voordeel en Leclerc maakt daar goed gebruik van. Het is een onwijs rappe coureur. Maar met de problemen op het gebied van betrouwbaarheid zie je dat Sainz ook soms punten wegkaapt. Dit kan zeer pijnlijk zijn voor het kampioenschap."

Hoewel Ferrari in het verleden een duidelijke rolverdeling had bij zijn rijders, is dat dit F1-seizoen (nog) niet het geval. Leclerc en Sainz zijn vrij om met elkaar te racen, iets dat Berger kan waarderen. "Dit is een sport. Zolang beide rijders kans maken op het kampioenschap, moet het niet al vast staan. In het verleden speelden sommige teams dit knetterhard en waren daarmee extreem succesvol. Williams liet bijvoorbeeld de rijders wel vrij. Het maakte daar niet uit om wie het ging. Wellicht dat het in de laatste race anders was, maar daarvoor niet. Op dit moment krijgt Ferrari veel kritiek te verduren, maar wellicht hebben ze geleerd van de situatie met Rubens Barrichello die Michael Schumacher voorbij liet in Oostenrijk (2002) en als dat zo is dan kan ik dat erg waarderen."

Verstappen is beter dan vorig jaar

Toch denkt Berger dat Red Bull Racing de betere kaarten heeft ten opzichte van Ferrari. De voormalig Ferrari-coureur stelt dat de Oostenrijkse formatie de vruchten plukt van de intense strijd met Mercedes vorig seizoen, iets wat voor Ferrari wel even geleden is. Daarnaast ziet Berger ook dat de regerend wereldkampioen een enorme stap gemaakt heeft en volwassener rijdt. "Ik denk dat Verstappen beter is dan vorig jaar. Het winnen van een wereldkampioenschap neemt erg veel druk weg", vervolgt Berger. "Mensen zeggen vaak tegen mij dat Ferrari veel fouten maakt, maar vorig jaar hadden we allemaal niet verwacht dat zij een enorme stap zouden maken. Als je toen had gezegd dat Ferrari dit jaar tweede zou worden, dan had iedereen dat prachtig gevonden. Nu vechten ze om de titel. Je ziet ergens wel dat ze er niet zo klaar voor zijn als Red Bull. Zij vochten vorig jaar tot aan de laatste race tegen Lewis Hamilton. Elk klein detail telde. Ik denk dat Ferrari nu in een positie zit waarin ze als team pas over één of twee jaar er echt klaar voor zijn. Dat is een normaal proces. Maar er kan veel gebeuren. Wellicht is de auto dusdanig sterk dat ze de titel dit jaar al winnen. Maar als er écht gevochten moet worden, dan heeft Red Bull het voordeel van de gevechten van vorig seizoen."