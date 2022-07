Nadat diverse rijders hun zorgen uitten dat het buitensporige stuiteren van hun wagens tot gezondheidsproblemen zou kunnen leiden, greep de FIA in. De internationale automobielfederatie komt met een Aerodynamic Oscillation Metric (AOM). Dit gaat gelden vanaf de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. Het komt er kort gezegd op neer dat de FIA meet in hoeverre de diverse bolides stuiteren. Wie over een bepaalde grens komt, wordt gedwongen om de afstelling aan te passen en zo het stuiteren te verminderen. Dit was tegen het zere been van veel teams, die stelden het probleem zelf op te kunnen lossen en er niet blij mee te zijn als de FIA de afstelling van hun auto zou gaan bepalen.

Om ervoor te zorgen dat de oscillatie-matrix op dezelfde wijze toegepast kan worden, neemt de FIA ook maatregelen om slimme trucs met flexibele vloeren en planken tegen te gaan. Naar verluidt hebben meerdere teams de mazen van de wet gevonden om de eigen prestaties te verbeteren. Ook hierover heerst verdeeldheid in de paddock.

De slimme truc uitgelegd: Tech: FIA en Mercedes vermoeden deze bijzondere truc met skid blocks in F1

De kwestie werd op donderdag besproken in de F1 Technical Advisory Committee (TAC). Daar maakte de FIA duidelijk dat haar standpunt niet veranderd was, ondanks de kritiek van diverse teams. In een statement meldde het overkoepelend orgaan dat er sprake is van een ‘significante veiligheidskwestie’: “Het is de verantwoordelijkheid van de FIA om in te grijpen bij veiligheidskwesties. De reden dat het reglement dergelijke maatregelen mogelijk maakt, is juist om beslissingen te kunnen nemen zonder beïnvloed te worden door de concurrentiepositie waarin elk team zich kan bevinden”, luidde het statement.

Hoewel het probleem met de stuiterende wagens de laatste races mee leek te vallen, heeft dat volgens de FIA vooral te maken met de karakteristieken van circuits als Silverstone en de Red Bull Ring. Er komen nog banen aan, zoals de Hungaroring, Spa en Singapore, waar het een groter probleem kan worden.

Maatregelen voor 2023

De FIA vreest bovendien dat, met het oog op de continue ontwikkeling van de wagens, de toegenomen downforce in 2023 voor nog meer problemen kan zorgen. Daarom houdt het vast aan het plan om het probleem uit de sport te bannen. Vanaf de Belgische GP wordt de AOM verplicht, al kunnen de teams de matrix al vanaf de komende race in Frankrijk gebruiken om de methode tijdig onder de knie te krijgen. Daarnaast eist de FIA aanpassingen aan de skid blocks in de plank onder de bolides, nadat ontdekt werd dat sommige teams met bewegende elementen de regels omzeilde.

Voor het seizoen 2023 volgen nog meer maatregelen. De rand van de vloer wordt 25 millimeter opgehoogd, evenals de onderzijde van de diffuser. De laterale buigtests van de vloer worden eveneens aangescherpt.