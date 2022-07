Promoted: Hoe CM.com data en technologie inzet voor de optimale Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix ervaring

Zonder twijfel wordt de Dutch Grand Prix herinnerd aan de beelden die de hele wereld overgingen: een oranje zee van mensen en de Nederlandse winnaar Max Verstappen. Degenen die erbij aanwezig waren zullen de algehele ervaring waarschijnlijk niet snel meer vergeten. Na een jaar uitstel vanwege COVID-19, overtrof het evenement alle verwachtingen. Het weer was optimaal met veel zon, er stonden geen files naar CM.com Circuit Zandvoort en de bezoekers werden over alle activiteiten en ontwikkelingen van het evenement op de hoogte gehouden. Maar dat kwam niet uit de lucht vallen. Dutch Grand Prix vond in CM.com een Event Supporter om gezamenlijk een nieuwe standaard voor bezoekerservaring neer te zetten.

Een VIP-ervaring voor iedereen

Beide partijen ambiëren om iedere evenementbezoeker een VIP-ervaring te bieden. “Jaren geleden hoorden wij al ‘ooit moet de Formule 1 hier terugkomen’. Weinig mensen geloofden daar toen in, maar wij eerlijk gezegd wel en we zagen hoe serieus de organisatie daar al mee bezig was”, vertelt Jeroen van Glabbeek, CEO van CM.com, aan Motorsport.com.

Van Glabbeek wil met zijn beursgenoteerde bedrijf graag meer in beeld komen, zowel in het binnenland als daarbuiten. Het verbinden van de naam aan het circuit in Zandvoort bleek daarvoor een ideale stap. Want de naam prijkt dan immers op alle lijstjes waar de Grands Prix worden georganiseerd. “Bovendien wordt de Formule 1 overal ter wereld bekeken, ook dat is voor een merk in opbouw heel belangrijk”, licht hij toe. Het bedrijf heeft als missie om het leven van mensen gemakkelijker, veiliger en mooier te maken door middel van technologie. De jarenlange opgebouwde expertise van CM.com op het gebied van technologie en betalingen wordt met behulp van de kennis en tools omgezet in het overtreffen van verwachtingen van fans.

Probleemloze kaartverkoop

De Dutch Grand Prix is net als vorig jaar binnen korte tijd uitverkocht. Dankzij de populariteit van Verstappen en de Formule 1 in Nederland, is de interesse in het evenement groter dan het aantal beschikbare plaatsen. De kaartverkoop wordt zelfstandig en op een slimme manier georganiseerd. De fans kregen een paar weken de kans om een ticket aanvraag te doen. In dat proces werden diverse vragen gesteld, zoals ticket en vervoersopties. Dit heeft de organisatoren geholpen om de voorkeuren van de fans in kaart te brengen.

“Normaal is de kaartverkoop een stressmoment voor de fans: allemaal tegelijk naar een website en dan de site op zwart. Dat stressmoment hebben wij samen met de Dutch Grand Prix weggenomen door de fans meerdere weken te geven en om allerlei voorkeuren kenbaar te maken. We wilden de ervaring plezierig maken”, motiveert Van Glabbeek.

Sfeerfoto Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix Foto door: Motorsport Images

De rol van data en technologie

De Formule 1 is een data-gedreven sport. Data helpt teams en rijders om zich niet alleen voor te bereiden op de raceweekenden, maar ook om tijdens de races keuzes te maken voor het optimale resultaat. In zekere zin geldt dat ook voor de Dutch Grand Prix. Doordat alle kaarthouders direct worden opgenomen in het systeem van de organisatie, kan er nauwkeurig en gepersonaliseerd gecommuniceerd worden over het evenementbezoek. Verschillende communicatiemiddelen en kanalen worden daarvoor ingezet zoals e-mail, Whatsapp en een chatbot. Deze gesprekken brengen onder meer in kaart hoe bezoekers naar CM.com Circuit Zandvoort willen komen. Fileproblematiek is immers voor veel circuits, waaronder Zandvoort, een belangrijk thema. Bij het goed uitrollen van een mobiliteitsplan is de combinatie van data, technologie en communicatie onmisbaar. Het is fijn dat CM.com daarin een bijdrage heeft kunnen leveren.

De communicatie is overigens geen eenrichtingsverkeer. Fans kunnen de ‘Race Engineer’, een gezamenlijk ontwikkelde chatbot, vragen stellen over bijvoorbeeld vervoersopties. En als de chatbot er onverhoopt niet uitkomt, wordt er doorgeschakeld naar een servicemedewerker. “Door de inzet van deze technologie, kan je als merk steeds een stukje verder verbeteren en inspelen op klant behoeften. Komt een bezoeker met de fiets of met de trein, heeft diegene een fiets parkeerkaartje nodig of niet? Hoe laat vertrekt de pendelbus? Daar kun je allemaal over in gesprek gaan”, licht Van Glabbeek toe. Bezoekers werden geïnformeerd dat het een autoluw evenement is en werden gestimuleerd om de reis naar Zandvoort met de fiets of het Openbaar Vervoer te plannen. Welke fiets parkeermogelijkheden zijn er, wat is de meest optimale vertrektijd? Ook bezoekers die met het openbaar vervoer komen, krijgen persoonlijk advies.

Daarnaast krijgen bezoekers de mogelijkheid om consumpties te bestellen en contactloos te betalen via de software van CM.com. De bestellingen kunnen vervolgens afgehaald worden met een QR-code. In de rij staan voor het afhalen van eten en drinken wordt zodoende tot het minimum beperkt. Tijdens de editie van 2021 speelde COVID-19 een rol. De Dutch Grand Prix ging uiteindelijk door met beperkte capaciteit. Dat was een spannende periode, maar Van Glabbeek zag ook kansen. “Veel van onze technologieën, zoals contactloos betalen, hebben door corona een vlucht genomen”, constateert hij.

Passie voor beste customer experience

Door relevante data van de bezoekers met technologieën te combineren, zorgt het bedrijf samen met de Dutch Grand Prix voor een ongekende ervaring. Dat geldt zowel online als fysiek tijdens het evenement. Van Glabbeek vertelt gepassioneerd dat hij met zijn teams iedere dag op zoek is om de volgende stappen in customer experience te maken: om het leven van de eindklant, in dit geval de bezoekers, eenvoudiger en leuker te maken.

“Iedereen die weleens een Grand Prix heeft bezocht, kan beamen dat je de passie letterlijk kan voelen. De gedrevenheid van de coureurs, het doorzettingsvermogen van de engineers en niet te vergeten de fans. Eén brok passie”, zegt hij. “Tijdens de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2022 zullen we wederom de handen ineenslaan voor de hoogst haalbare performance!”

De Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2022 vindt in het weekend van 2-4 september plaats op CM.com Circuit Zandvoort.