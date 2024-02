F1 Tech: De opvallendste elementen van de McLaren MCL38

Na een moeizaam begin herstelde McLaren zich sterk in het Formule 1-seizoen 2023. De formatie uit Woking zette een enorme stap met een groot upgradepakket halfweg het jaar. In de tweede fase van het seizoen konden Lando Norris en Oscar Piastri meedoen om de prijzen. De grote vraag is nu: wat kan het team in 2024?

Niet geheel verrassend is de nieuwe MCL38 een evolutie van de bolide die tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi aan de start stond. Het bodywork en diverse componenten zijn verder geoptimaliseerd om een nieuwe stap voorwaarts te maken.

We beginnen bij de sidepods. De MCL38 beschikt over een downwash bodywork aan de achterzijde. De vormgeving is her en der geoptimaliseerd, passend bij de nieuwe motorkap en de grotere uitstulping rondom de koelkieuwen. De afmeting van dit koelpaneel kan per Grand Prix verschillen. Het is heel eenvoudig te vervangen door een element met meer of minder koelgaten, afhankelijk van de temperatuur.

McLaren MCL38 sidepods detail Foto: McLaren

Aan de voorkant van de sidepod kiest McLaren haar eigen weg. Waar het grootste deel van de grid het ontwerp van Red Bull volgt met de grote, uitstekende ‘onderlip’ en smalle opening, slaat McLaren een andere richting in. De inlaat van de MCL38 is smaller en langer dan verwacht. Toch loopt de sidepod achter de inlaat nog breder uit, om de turbulente lucht afkomstig van de roterende wielen de juiste richting in te sturen.

Zijn McLaren en Red Bull de concurrentie een stap voor?

Wat opvallender is, is het gebruik van een grotere bovenlip. Deze steekt verder uit naar voren, als een petje boven de inlaat. McLaren is waarschijnlijk niet het enige team dat hiervoor kiest. Op de eerste beelden van de shakedown van de Red Bull RB20 lijkt te zien dat ook het kampioensteam voor deze opzet heeft gekozen. Het feit dat beide topteams een heel andere weg inslaan is niet gek. Zij maken namelijk al het langst gebruik van de grotere onderlip. Waarschijnlijk hebben zij een zwakke plek van dit concept ontdekt en besloten om een andere weg in te slaan om de prestaties te verbeteren.

McLaren MCL38 Foto: McLaren

De MCL38 beschikt nog altijd over een pull-rod voorwielophanging. De vormgeving zal ongetwijfeld verder geoptimaliseerd zijn, in lijn met de gewenste aerodynamische karakteristieken die de voorvleugel en neus verbinden met de vloer en sidepods.

En, waar Mercedes, Aston Martin en Williams allemaal overgestapt zijn naar de push-rod achterwielophanging, is het geen verrassing dat McLaren ook aan dat concept vasthoudt. De Britten kozen bij de MCL36 en MCL60 al voor de push-rod, omdat er enkel power units werden afgenomen van motorfabrikant Mercedes. De versnellingsbak en achterwielophanging werd zelf ontwikkeld, waardoor er meer vrijheid ontstond.

McLaren MCL38 detail Foto: McLaren

Daardoor kon McLaren vanaf het eerste moment van de nieuwe reglementen met een betere lay-out rijden, waarbij de focus vooral lag op aerodynamica en minder op mechanische performance. Dat is geen simpel besluit, want beide concepten hebben zo hun voor- en nadelen.

Het is in elk geval duidelijk dat McLaren een deel van de kaarten tegen de borst houdt. Er zit een aantal discrepanties in de foto’s, zoals bij de rand van de vloer. Dit lijkt erop te wijzen dat het team een nieuw ontwerp voor deze vloerrand heeft ontwikkeld, maar dit nog niet wil prijsgeven. Waarschijnlijk zien we de daadwerkelijke versie pas tijdens de wintertest in Bahrein.

De voor- en achtervleugel zijn directe afstammelingen van de MCL60. Dat is niet ongebruikelijk, maar wijst er wel op dat er op dit vlak nog wat meer in het vat zit. Teambaas Andrea Stella zei al: “Er zit een aantal innovaties op de auto. Niet alle gebieden die we hebben aangepakt zijn gereed voor onze launch-spec wagen. Hier concentreren we ons op gedurende het seizoen.”