McLaren onthult na livery ook daadwerkelijke F1-auto voor 2024

Op 16 januari verraste McLaren door de nieuwe kleurstelling voor het F1-seizoen 2024 uit de doeken te doen. Het team uit Woking liet daardoor weinig tot de verbeelding over bij de presentatie van de daadwerkelijke MCL38, die grotendeels oranje en - door de hoeveelheid kale koolstofvezeldelen - zwart kleurt. Woensdag heeft McLaren de MCL38 onthuld, al gebeurde dat niet middels een gebruikelijke presentatie vanuit het McLaren Technology Centre. Het Britse team deelde de beelden simpelweg via sociale media.

Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen hebben Lando Norris en Oscar Piastri onlangs nog op het Circuit de Barcelona-Catalunya gereden, al was dat wel in de MCL36 van 2022. In het persbericht verklaarde McLaren dat de MCL36 'heel anders' is dan de MCL38, waarmee McLaren na de MCL60 - ter viering van het zestigjarige jubileum van het team in 2023 - weer terugkeert naar de gebruikelijke naamgeving van de afgelopen jaren.

McLaren MCL38 Photo by: McLaren

Als McLaren erin slaagt om voort te bouwen op die MCL60, dan staat het team wellicht weer een goed seizoen te wachten. Begin 2023 presenteerde McLaren de MCL60 nog met de duidelijke boodschap dat zij niet tevreden waren met wat zij hadden neergezet. Het team gaf wel meteen de waarschuwing dat het met updates zou komen om de situatie te verhelpen, al zal het team waarschijnlijk ook met verbazing hebben toegekeken hoe effectief die updates waren. Op Silverstone konden Norris en Piastri strijden om de zege, al was de tweede plaats voor Norris het maximaal haalbare. In de tweede seizoenshelft was McLaren zelfs de grootste uitdager van Red Bull Racing, waar dat daarvoor nog voornamelijk Aston Martin en Ferrari waren. Uiteindelijk behaalde het team negen podiumplaatsen, met de sprintzege van Piastri in Qatar als hoogtepunt.

In de winter heeft McLaren uiteraard niet stilgezeten. Niet alleen is er hard gewerkt aan de productie van de MCL38, ook is de toekomst van Norris bij het team veiliggesteld. Piastri tekende eind 2023 al bij om tot en met 2026 uit te komen voor het team in papaya-oranje. Norris heeft in de winter zijn handtekening gezet onder een nieuw contract, waardoor de 24-jarige coureur ten minste tot en met 2027 vastligt. Daarmee werden twee grote namen van de coureursmarkt gehaald, aangezien de twee als grote talenten gezien worden en in verband gebracht werden met andere topteams.