Vasseur: Heel zwaar om Sainz te vertellen over komst Hamilton

Misschien wel het grootste nieuws van de winterstop was de overstap van Lewis Hamilton van het Formule 1-team van Mercedes naar Ferrari. De Brit stapt in 2025 in bij het laatstgenoemde team en daardoor is er geen plek meer voor Carlos Sainz. De Madrileen moet dus na 2024 afscheid nemen van de formatie uit Maranello. Teambaas Frederic Vasseur kan zich nog herinneren hoe het voelde om dat nieuws aan de Spanjaard te vertellen. "Je kan je voorstellen dat het niet het makkelijkste telefoongesprek uit mijn leven was. Het was zelfs een van de moeilijkste, samen met die met Toto!", lacht de teambaas, die met het laatste doelt op het bericht dat Hamilton getekend had.

Na het grapje vertelt Vasseur dat hij onder de indruk is van de manier waarop Sainz de klap incasseerde. "Ik ben ervan overtuigd dat hij enorm professioneel is, dat hij weet dat er nog een lang seizoen te wachten staat en dat dit hem ook kansen biedt", aldus de Ferrari-topman. "We hebben een lang gesprek gevoerd en je kan je voorstellen dat we Carlos alle ruimte geven. Hij weet dat er nog wat werk te verzetten is en dat we dat samen moeten doen. We zijn daar professional genoeg voor."

In de wandelgangen wordt gefluisterd dat als teamwork vereist is om Charles Leclerc te helpen, Sainz niet makkelijk mee zou bewegen. Toch denkt Vasseur dat de Spanjaard niet dwars zal liggen. "Ik weet zeker dat hij toegewijd en met commitment dit seizoen voor ons gaat rijden, tot aan de laatste bocht in de laatste ronde", verzekert de Fransman. "Ik weet tegelijkertijd ook zeker dat het team achter Carlos blijft staan en gemotiveerd blijft. Dat hebben ze tot nu toe ook goed gedaan."

Vasseur: Aantrekken Hamilton gigantische kans

Tijdens de teampresentatie wilde Vasseur bijzonder weinig loslaten over de komst van Hamilton, maar hij liet zich tot verleiden tot een reactie. "Het is voor ons als team absoluut een grote kans. We zijn er zeker van dat hij ons de stap laat zetten en dat hij een het hele team uitdaagt", verklaart de 55-jarige teambaas. "We wilden dit al vroeg bekendmaken, want we wilden geen afleiding in 2024 hebben."

Er is ook flink wat kritiek op de keuze van Ferrari. Sainz heeft de afgelopen jaren uitstekend gepresteerd bij de Italiaanse stal, zijn vertrek zou dan ook oneerlijk zijn. "Ik weet niet of oneerlijk het juiste woord is", vertelt Vasseur. "Ik denk namelijk dat als het mogelijk is om Lewis aan te trekken, je dat altijd moet doen. Hij heeft de meeste ervaring en dit is een grote kans voor ons. Het heeft niets met Carlos te maken. Hij heeft het vorig jaar goed gedaan en ik weet zeker dat hij dat komend jaar ook doet."