Op basis van de eerste foto’s lijkt de nieuwe MCL38 vooral een evolutie van de bolide van 2023. Het team liet echter doorschemeren dat er een aantal radicale elementen zijn toegevoegd. In het persbericht, horende bij de foto’s van de nieuwe auto van Lando Norris en Oscar Piastri, zei teambaas Andrea Stella: “Er zit een aantal innovaties op de auto. Niet alle gebieden die we hebben aangepakt zijn gereed voor onze launch-spec wagen. Hier concentreren we ons op gedurende het seizoen.” Op zich is dat niets geks: veel teams houden de kaarten tegen de borst met de launch-spec. Pas tijdens de wintertest in Bahrein zijn de auto's voor het eerst in vol ornaat te bewonderen.

Er werd verder niet duidelijk waar Stella op doelde met zijn uitspraken. Een scherpere analyse van de foto’s van de MCL38 lijkt erop te duiden dat het team een bepaald onderdeel niet wil prijsgeven. Wanneer we kijken naar de rand van de vloer, is er een duidelijk verschil te zien op de foto van het zijaanzicht ten opzichte van de foto van schuin van voren.

McLaren MCL38 Foto: McLaren

Op het zijaanzicht is duidelijk een opkrullende vloerrand te zien, die de luchtstroom beter langs de sidepod en vloer stuurt. Bij het vooraanzicht ontbreekt dit aerodynamische element op de foto. Dit wijst erop dat het team bewust heeft geprobeerd om bepaalde onderdelen buiten beeld te houden. Het is niet aannemelijk dat het team een foto heeft gemaakt met de ene vloer, vervolgens de vloer heeft gewisseld om vanuit een andere hoek een nieuwe foto te maken. De originele foto is ofwel naderhand bewerkt om het detail weg te poetsen, of de foto’s zijn digitale renders die aangepast zijn.

In beide gevallen is duidelijk dat McLaren niet te veel wilde prijsgeven van hoe de vloer er precies uit ziet.