F1 wintertest 2024: Waar, wanneer, live kijken, regels en meer

Waar en wanneer vindt de F1 wintertest 2024 plaats?

De traditionele F1-test voorafgaand aan het nieuwe seizoen vindt in 2024 plaats op woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 februari. Deze wintertest wordt verreden op het Bahrain International Circuit, het circuit waar op 2 maart ook de seizoensopener plaatsvindt. De testdriedaagse staat voor de teams en coureurs in het teken van de kennismaking met hun nieuwe bolides en het verzamelen van zo veel mogelijk data. Tijdens het seizoen 2024 is het namelijk niet toegestaan om te testen.

F1-testschema 2024:

Datum Circuit Woensdag 21 februari Bahrain International Circuit Donderdag 22 februari Bahrain International Circuit Vrijdag 23 februari Bahrain International Circuit

Tijden F1-test Bahrein

Het tijdschema voor de Formule 1-testdagen in Bahrein is nog niet formeel bevestigd. Op basis van eerdere jaren is het echter de verwachting dat de test dagelijks om 10.00 uur lokale tijd begint. Dat is 08.00 uur in Nederland. De voorbije jaren duurden de testdagen tot 19.30 uur lokale tijd, 17.30 uur hier. Het is aannemelijk dat dat in 2024 opnieuw het geval is. Wel wordt de actie halfweg de dag onderbroken voor een welverdiende lunchpauze.

Het tijdschema ziet er naar verwachting als volgt uit:

Dag Testtijden lokale tijd Testtijden Nederlandse tijd Woensdag 21 februari 10.00u - 19.30u 08.00u - 17.30u Donderdag 22 februari 10.00u - 19.30u 08.00u - 17.30u Vrijdag 23 februari 10.00u - 19.30u 08.00u - 17.30u

Hoeveel testdagen zijn er voor de start van het F1-seizoen 2024?

Voorafgaand aan het Formule 1-seizoen 2024 zijn de teams beperkt tot slechts drie testdagen. Omdat de regels sinds 2022 nauwelijks zijn gewijzigd, is dit aantal volgens de Formule 1 voldoende voor een adequate voorbereiding. Historisch gezien hadden coureurs doorgaans acht dagen de mogelijkheid om te wennen aan de nieuwe bolides en zich voor te bereiden op het aankomende seizoen. In 2020 werd dit aantal vanwege kostenbesparingen teruggebracht tot zes dagen. Ook in 2021 werd er slechts gedurende drie dagen getest, aangezien er met een vrijwel ongewijzigde bolide werd gereden vanwege het bevroren reglement.

Waar kan ik de F1-test in Bahrein kijken?

De Formule 1-wintertest is sinds enkele jaren volledig live te volgen. In Nederland is de testweek te zien bij F1TV Pro en Viaplay. Beide streamingdiensten zenden de gehele dag uit, waardoor fans alle gebeurtenissen op en om de baan kunnen volgen. Daarnaast worden er interviews, analyses en achtergronden getoond.

Liveblog F1-test Bahrein

Heb je geen toegang tot F1TV of Viaplay, maar wil je toch op de hoogte blijven van alle gebeurtenissen tijdens de wintertest in Bahrein? Op Motorsport.com Nederland kun je terecht voor tussenstanden, updates vanaf het circuit, reacties, foto’s, analyses en meer. Onze F1-journalisten ter plaatse voorzien je dagelijks van een liveblog met alle relevante informatie en tijden. Daarnaast vind je op onze site ook reacties na de test, belangrijke ontwikkelingen en de dagelijkse F1-update met het laatste nieuws.

Wanneer komt Max Verstappen in actie tijdens de F1-wintertest?

Het testprogramma van Red Bull Racing voor de testweek in Bahrein is nog niet formeel bevestigd. De verwachting is dat drievoudig wereldkampioen Max Verstappen net als vorig jaar de eerste dag direct in actie komt. In 2023 nam hij de gehele eerste testdag voor zijn rekening. De Nederlander zal anderhalve dag mogen rijden, net zoals teamgenoot Sergio Perez.

Regels voor gebruik F1-motoren tijdens wintertest

Tijdens de wintertest mogen de teams vrijelijk onderdelen wisselen en gebruiken, inclusief motoren en aanverwante componenten. Dit betekent dat een defecte motor tijdens de test geen invloed heeft op het aankomende seizoen. Echter, teams dienen voorzichtig te zijn, aangezien ze vaak nog weinig tot geen reserveonderdelen hebben geproduceerd voor veel van deze componenten. Een ernstige crash met aanzienlijke schade kan dus aanzienlijke problemen veroorzaken.

Hoe representatief zijn de tijden van de F1-test in Bahrein?

Over het algemeen is het raadzaam om niet al te veel waarde te hechten aan de tijden die worden genoteerd tijdens een wintertest. Er zijn namelijk tal van factoren die een rol spelen. Denk hierbij aan de hoeveelheid brandstof die een coureur aan boord heeft tijdens zijn snelste ronde, de gekozen motorstand, en de specifieke omstandigheden van de baan. Al deze elementen spelen een significante rol en maken het lastig om op basis van de testtijden de definitieve hiërarchie te bepalen. Een meer betrouwbare indicatie van de krachtsverhoudingen krijgen we pas tijdens de kwalificatie voor de eerste Grand Prix.

Wat is sandbaggen?

Het gebruik van de term "sandbagging" is een bekend fenomeen tijdens elke Formule 1-test. Het verwijst naar het figuurlijk strooien van zand in de ogen van de concurrentie, wat neerkomt op het niet volledig onthullen van het potentieel van de auto. Sandbagging is de Engelse term die wordt gebruikt om dit verschijnsel aan te duiden, waarbij teams symbolische zandzakken aan de auto hangen om de ware snelheid te verhullen. Alle renstallen streven ernaar de concurrentie niet meer informatie te geven dan strikt noodzakelijk, en zetten zich in om de maximale snelheid opzettelijk te verbergen.

Wat test een F1-team tijdens de wintertest?

Elk team heeft een specifiek testprogramma voor de testweek in Bahrein, waarbij betrouwbaarheid in alle gevallen de hoogste prioriteit heeft. De zoektocht naar snelheid begint pas in een latere fase. In eerste instantie streven de teams naar het afleggen van veel kilometers om te verifiëren of alle systemen correct functioneren en om eventuele onverwachte problemen op te sporen. Vervolgens staat het verzamelen van data centraal, die zorgvuldig wordt geanalyseerd door zowel de ter plaatse aanwezige engineers als de experts in de fabriek. Deze data wordt verkregen door middel van talloze sensoren op de auto's en ook met behulp van de bekende 'hekwerken' rondom de bolides. De coureurs delen hun eerste indrukken over de wegligging en het rijgedrag met de engineers.

Bovendien is het gebruikelijk om regelmatig flow-vis verf op de bolides te zien. Flow-vis staat voor 'flow visualisation'. Het betreft een dunne vloeistof die tijdens het rijden door de rijwind over het bodywork wordt verspreid en de luchtstromingen over de bolide volgt. Op deze manier kan het team ter plaatse snel beoordelen of de aerodynamische elementen naar behoren functioneren en of de lucht op de juiste manier wordt geleid.

Waarom rijden de F1-teams maar met één auto tijdens de wintertest?

Enkele jaren geleden is er besloten om tijdens de Formule 1-tests slechts één auto per team te laten rijden als een kostenbesparende maatregel. Het laten rijden van een bolide is een kostbare onderneming, mede vanwege de aanzienlijke hoeveelheid personeel die hierbij betrokken is. Bovendien streven de teams ernaar om gedurende de winterperiode zo lang mogelijk aan de ontwikkeling van de auto te werken, waardoor het met name voor kleinere teams uitdagend kan zijn om op tijd twee auto's te produceren.

Wat is een F1 filmdag?

Elk Formule 1-team heeft per jaar de mogelijkheid om twee zogenaamde filmdagen te organiseren. Tijdens deze dagen ligt de nadruk voornamelijk op het opnemen van promotiebeelden. Gedurende zo'n dag mogen de teams vanaf dit jaar maximaal tweehonderd kilometer afleggen en ze gebruiken speciale Pirelli-demobanden. Voor 2024 mochten de teams tijdens deze filmdagen slechts honderd kilometer rijden.

Veel teams kiezen ervoor om een van deze filmdagen in te zetten vóór de eerste wintertest, waardoor ze de kans hebben om eventuele opstartproblemen te identificeren en op te lossen zonder kostbare testtijd te verspillen. Onder meer Red Bull en Mercedes maakten de afgelopen jaren herhaaldelijk gebruik van deze mogelijkheid.

Wat gebeurt er als iemand crasht tijdens een F1-test?

Een crash is altijd onaangenaam, of het nu tijdens een test of een Grand Prix-weekend plaatsvindt. De impact kan echter groter zijn tijdens een wintertest, afhankelijk van de aangerichte schade. Voorafgaand aan het seizoen hebben teams minder reserveonderdelen tot hun beschikking. Als een coureur crasht en essentiële onderdelen beschadigd raken, resulteert dit in kostbare vertraging voor het team, waarbij het testprogramma mogelijk drastisch moet worden aangepast. Bovendien gaat bij ieder incident de rode vlag direct uit, waardoor ook het programma van de overige deelnemers in de war gegooid kan worden.

Tijden F1-wintertest versus poletijden

Hieronder staat een overzicht van de snelste tijden tijdens de Formule 1-wintertest, gevolgd door de pole-position op hetzelfde circuit later in het jaar. Hoewel deze tabel niet allesomvattend is vanwege verschillen in bandencompound, brandstofhoeveelheid, circuit en omstandigheden, biedt het op zijn minst een redelijke indicatie.