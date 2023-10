F1-teams krijgen meer ruimte voor filmdagen en shakedowns

Voor de Formule 1-teams is er goed nieuws gekomen vanuit de World Motor Sport Council, want per direct krijgen de renstallen meer ruimte tijdens de filmdagen en shakedowns van hun nieuwe bolides. In plaats van 100 kilometer per dag wordt 200 kilometer per dag toegestaan. De autosportfederatie heeft hiertoe besloten om de teams de kans te geven om de kinderziektes van de wagens eerder op te sporen en te verhelpen.

Wel benadrukken de regelgevers dat het aantal filmdagen gelijk blijft. Net als de voorgaande jaren mogen de teams twee dagen per seizoen als filmdag inzetten, maar het enige wat daaraan verandert, is dat elk team maar één auto per dag mag inzetten. De overige restricties blijven ook gelijk tijdens deze dagen, die officieel te boek staan als promotionele activiteiten. Zo worden de auto's voorzien van een door de FIA aangebrachte ECU en moeten zij rijden met banden die speciaal voor zulke evenementen gefabriceerd zijn. Naast de filmdagen krijgen de teams de mogelijkheid om in twee demonstratiesessies tot 50 kilometer per sessie af te werken. In tegenstelling tot de eerdere jaren hoeven de teams nu niet meer de concurrentie in te lichten over het voornemen om zo'n demonstratie te rijden. Verder is al bekend dat de testdagen voor komend jaar een half uur korter zijn, wat op een complete testweek voor twee uur minder testtijd zorgt.

Over het testen met oudere auto's zijn de regels ook opgeschoond en duidelijker in de boeken geschreven. Zo moet volgens de nieuwe regelgeving de wagen voorzien worden van onderdelen waarmee in ieder geval één officiële F1-sessie gereden is of waarmee minstens een keer getest is tijdens het seizoen waar de auto in gebruik werd. Daarmee wil de FIA voorkomen dat teams deze testsessies gaan misbruiken en nieuwe onderdelen inzetten tijdens de tests met oudere auto's. Sterker nog, de federatie benadrukt dat alle onderdelen waarmee gereden wordt niet op de huidige F1-auto's getest mogen worden. "Om alle twijfel daarin weg te nemen mogen alleen onderdelen gebruikt worden die van belang zijn om de auto te laten rijden", valt in de herschreven regels te lezen.