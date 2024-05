F1 Tech: De laatste updates vanuit de pitstraat in Monaco

Technisch detail Red Bull Racing RB20 Foto door: Giorgio Piola

Red Bull heeft in Monaco een achtervleugelconfiguratie met meer downforce, met een vlakke leading edge op de mainplane met een strakke overgang naar de endplate. De bovenste flap neemt ook meer van het toegestane boxgebied in beslag en heeft een V-vormige inkeping en een Gurney-flap aan de achterrand. Ondertussen is de tipsectie ook onder handen genomen. Dat is gedaan om de invalshoek van de bovenste flap zo efficiënt mogelijk te benutten.

RB F1 Team VCARB 01 rem detail Foto door: Giorgio Piola

Als we kijken naar de details van de voorremmen van de VCARB01 zonder de afdekkappen, leidingen en kuip op zijn plaats, zien we het boorpatroon op de remschijf. De plaatsing van de gaten is bijzonder, want door het aangebrachte patroon heeft RB F1 Team meer koelingsgaten kunnen aanbrengen.

Kick Sauber C44 voorvleugel detail Foto door: Giorgio Piola

Een close-up van de half-vrijstaande flap en endplate van de voorvleugel van de Sauber C44. Let ook op de schopvorm van de endplate. Door deze vorm kan de voorvleugel meer outwash creëren.

De McLaren MCL38, met een speciale Senna-kleurstelling Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

De McLaren MCL38 met het Senna-thema is ook uitgerust met een groot koelpaneel met lamellen op de motorkap.

De McLaren MCL38 met een speciale Senna-kleurstelling Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Als aanvulling op de grote koelpanelen met lamellen aan de zijkant van de motorkap, blijft McLaren gebruik maken van de opening in de rug van het onderdeel.

De McLaren MCL38, met een speciale Senna-kleurstelling Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Een close-up van McLaren's achtervleugel met hogere downforce. Het hoofdonderdeel van de vleugel is platter, wat voor een grotere hoek met de endplate zorgt. De semi-losgekoppelde tipsectie aan de uiteinden zijn meer naar voren gezet. Dat is gedaan zodat deze beter aansluit bij het hoofdonderdeel van de vleugel en bij de endplate.

De McLaren MCL38, met een speciale Senna-kleurstelling Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Een bovenaanzicht van de McLaren MCL38 laat zien hoe de glijbaan op de sidepods nu veel verder achterop de carrosserie begint.

Technisch detail van Red Bull Racing RB20 Foto door: Giorgio Piola

Een blik op de lay-out van de koelers onder de motorkap van de RB20. De koelers aan de zijkant van de auto krijgen de lucht van de inlets naast de halo. De warmte wordt via het lamellenpaneel aan de zijkant van de motorkap afgevoerd.

Ferrari SF-24- achtervleugel Foto door: Giorgio Piola

Ferrari's nieuwe high-downforce achtervleugel heeft een vlakker profiel dan zijn voorganger. De lepelvormige vorm is overgenomen van de meeste high-downforce vleugels op de grid. De hoek van de endplate ten opzichte van de hoofdflap van de vleugel is ook een stuk minder scherp. De semi-losgekoppelde flap die in Imola werd geïntroduceerd is nu ook op deze specificatie achtervleugel te vinden.

Wat verder opvalt, is dat de winglets bij de achtervleugel onder handen zijn genomen. Ferrari wil daarmee voor zoveel mogelijk downforce zorgen, wat zeker op het circuit van Monaco enorm belangrijk is.

Kick Sauber C44 achtervleugel Foto door: Giorgio Piola

Zoals je zou verwachten, heeft Sauber ook een high-downforce achtervleugel voor Monaco gebouwd. De hoofdflap van de vleugel heeft rechte randen en de bovenste flap is wat kleiner dan voorheen.

Technische details Mercedes W15 Foto door: Giorgio Piola

Een blik onder de motorkap van de Mercedes W15 op de lay-out van de koeling en onderdelen van de krachtbron. Let ook op de overstap naar een vleugel met agressievere camber en strakgetrokken randen.

Technische details McLaren MCL38 Foto door: Filip Cleeren

Een zijaanzicht van de nieuwe achtervleugel met meer downforce op de McLaren MCL38 laat zien hoe de tipsectie naar achteren buigt.

McLaren MCL38 technisch detail Foto door: Filip Cleeren

Een blik op de achterkant biedt ons een andere hoek van de nieuwe achtervleugel. Wat opvallender is, is de nieuwe beam wing van McLaren. Deze is zo gebouwd dat er extra load gecreëerd kan worden. Kijk ook naar de outlets bij de remkanalen. Deze zijn significant groter dan we gewend zijn van de formatie uit Woking.

Ferrari SF-24 technisch detail Foto door: Filip Cleeren

Een foto van Ferrari's high-downforce achtervleugel. Deze is gekoppeld aan de beam wing. Op zich is daar weinig bijzonders aan, alleen de plaatsing valt op. Deze is wat hoger dan de rest van de teams. De Scuderia heeft ook extra lamellen aangebracht op de motorkap voor extra koeling.

Mercedes W15 technische details Foto door: Filip Cleeren

Een overzicht van de carrosserie van de Mercedes W15 met de sidepod en de motorkap. Het geeft ook een klein inkijkje in de vloer van de renstal die in Miami werd geïntroduceerd. Zo zijn er meer ingangen zichtbaar.

Mercedes W15 technische details Foto door: Filip Cleeren

De nieuwe high-downforce achtervleugel van Mercedes heeft een veel dieper liggende hoofdvleugel. De rand aan de voorkant van het hoofddeel van de vleugel is wat dikker, wat doet denken aan een cricketbat. Het onderdeel en de bovenste flap nemen meer ruimte in binnen de toegestane box. De tipsectie vanuit Imola is gelijk gebleven.

Mercedes W15 technisch detail Foto door: Filip Cleeren

Mercedes heeft voor Monaco ook de bi-plane beam wing behouden, maar heeft meer camber gebruikt om de prestaties in het prinsdom te verbeteren.

Technisch detail Red Bull Racing RB20 Foto door: Filip Cleeren

Een zijaanzicht van de high-downforce achtervleugel van Red Bull. Het opvallendste is echter te zien op de motorkap. Daar is weer een extra lamellenluikje toegevoegd voor het creëren van extra koeling.

Sauber C44 technisch detail Foto door: Filip Cleeren

Een zijaanzicht van Sauber's nieuwe high downforce achtervleugel voor Monaco. De tipsectie is verbonden aan het hoofddeel van de vleugel, maar niet semi-losgemaakt om de onderste tip bloot te leggen zoals bij veel andere teams.

RB F1 Team VCARB 01 technisch detail Foto door: Filip Cleeren

De VCARB01 ter vergelijking met hun 'full box' achtervleugelconfiguratie. Daar zie je dat de onderste tipsectie wel losgekoppeld is.

RB F1 Team VCARB 01 technisch detail Foto door: Filip Cleeren

Deze foto van de achterkant van de VCARB01 geeft ons een goed beeld van hun zeer hoekige beam wing. De bovenste twee elementen blijven echter nog wel naast de uitlaat.

Technisch detail van Williams FW46 Foto door: Filip Cleeren

Williams heeft ervoor gekozen om zijn achtervleugel met hoge downforce te combineren met een beam wing in twee vlakken. Het onderste en achterste element nemen een aanzienlijk deel van het toegestane boxgebied in beslag.

Alpine A524 technisch detail Foto door: Filip Cleeren

Alpine heeft een voorvleugel met meer load meegenomen. Zo kan het andere keuzes maken met de achterkant van de A524 in het zoeken naar de perfecte balans.

Alpine A524 technisch detail Foto door: Filip Cleeren

Alpine heeft zijn halo opnieuw aangepast. Aan de achterkant is een grotere, driehoekige vaan aangebracht. Op de poot van de halo is een winglet geplaatst.

Technische details van de Aston Martin AMR24 Foto door: Filip Cleeren

Aston Martin is teruggekeerd naar de originele versie van de semi-vrijstaande vleugeltipsectie voor Monaco. Deze opstelling was vorig jaar tijdens deze race voor het eerst op de auto te vinden.

George Russell, Mercedes F1 W15, wordt uit de pitstraat gehaald. Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

De nieuwe, meer conventionele voorvleugel met volledige spanwijdte is door Mercedes in Monaco geïntroduceerd om de load aan de voorkant te vergroten. De plaatsing van de flappen van de vleugel is ook veranderd aan de buitenzijde. De overgangen tussen de endplate en de vleugelflappen zijn dan ook veranderd.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ter vergelijking: de standaard voorvleugel van de auto van Lewis Hamilton. Deze heeft een smallere bovenste flap en de middelste flap heeft een minder grote chord richting het buitenste gedeelte.

Technische details Ferrari SF-24 Foto door: Giorgio Piola

Ferrari heeft een asymmetrische motorkapkoeling voor Monaco, althans voor VT1. De lucht wordt via een lamel aan de rechterkant van de auto afgevoerd, terwijl voor dezelfde reden aan de linkerkant twee lamellen zijn geplaatst.

Technisch detail van Williams FW46 Foto door: Giorgio Piola

De high-downforce achtervleugel van Williams heeft een hoofddeel en topflap die veel meer van het toegestane boxgebied in beslag nemen. De hoek van de hoofdvleugel is een stuk minder scherp.