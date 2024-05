Weerbericht F1 Monaco: Kleine kans op buien, maar zon op zondag

Het is wisselvallig in grote delen van Europa en ook bijvoorbeeld in de Franse Alpen is dit het geval. Direct aan de Middellandse Zeekust in de Provence valt het deze week met de buiigheid goed mee en is het veelal zonnig en droog. Een bui tijdens de kwalificatie is echter niet helemaal uitgesloten.

Zowel vrijdag als zaterdag bestaat het weerbeeld uit een mix van stapelwolken en zon. Ten noorden van Monaco groeien deze buien uit tot regen- en onweersbuien, maar boven het circuit blijft het waarschijnlijk op beide dagen droog. De kans dat een bui toch het circuit aandoet, is het grootst in de namiddag en dus tijdens de tweede vrije training op vrijdag en de kwalificatie op zaterdag. De kans op een deels natte kwalificatie is circa 10 procent.

Zonnige zondag

Tijdens de race op zondagmiddag is het droog en zonnig. In de uren voor de race bereikt de zonkracht UV-Index 7 en zonder zonnebrandcrème kan je dan in 10 tot 25 minuten verbranden. Vanaf de start van de race om 15.00 uur neemt de zonkracht geleidelijk af.

Heet is het niet, want met een koel briesje van zee wordt het zondagmiddag maximaal 22 graden. De temperatuur van het asfalt zal in de badende zon fors hoger uitvallen en daardoor kunnen de banden extra slijten op dit toch al zware circuit.