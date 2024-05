F1 Tech: De laatste updates vanuit de pits in Miami

We zien op bovenstaande foto dat er flink wordt gesleuteld aan de RB20. Vooral de samenstelling van de remmen is mooi te zien. De fairings rondom de remschrijven zijn zowel voor als achter de auto te vinden. Het idee is dat deze onderdelen ervoor zorgen dat de lucht beter rond de remmen wordt geleid en dat de warmte van de remschijven op een efficiënte manier wordt afgevoerd. Aan de voorkant is er ook een soort raam geplaatst, waarmee er beter gekoeld wordt. Dat zien we vooral goed aan de linkerkant van de auto. Let ook op de zilveren coating op de complete rem. Dat moet ervoor zorgen dat de hitte niet van het ene naar het andere onderdeel gaat.

Bij Ferrari is er een nieuw kleurtje aangebracht, maar de structuur van de neus van de SF-24 blijft hetzelfde. De neus is aangebracht op het tweede gedeelte van de vleugel. De wing endplates zijn van binnen naar buiten gebogen en zijn ook met maar een paar kleine bevestigingen aan de vleugel vastgezet. Het doel is dat van die opstelling is meer outwash creëren.

Een hele boel net wat verschillende voorvleugels bij het team van Mercedes, die klaarstaan om op de auto te worden gemonteerd. De Duitse renstal was de eerste die met een half vastzittende flap en endplate werkte, iets wat ze nog altijd doen. De verschillen tussen de vleugels zijn vooral aan de bovenkant te zien. Het wordt dit weekend voor het team een zoektocht naar de specificatie die het best bij de achtervleugel past.

Net als Red Bull heeft Ferrari ook voor een fairing bij de remschijf gekozen, waarmee de hitte van de schijf om het hoofdgedeelte van het onderdeel heen gaat. De hitte wordt nu via de velg naar de band geleid. De teams zoeken allemaal naar de beste manier om de warmte van de remmen af te voeren. De Pirelli-banden hebben het moeilijk met het verwerken van de hitte, wat ervoor kan zorgen dat de bandentemperatuur op ieder moment anders kan zijn.

McLaren heeft in hun auto een interessante keuze gemaakt om de remmen goed te koelen. Via leidingwerk wordt er koele lucht naar de remschijf geleid en wordt de hittetoevoer naar het hoofdgedeelte van de rem verminderd. Let ook op de manier waarop de achterkant van de auto is gebouwd. De chute aan de achterkant is zo afgesteld, dat de luchtstroom naar buiten wordt geduwd.

Een blik op de achterkant van de Mercedes W15. De lepelvormige achtervleugel valt op, maar ook de dubbele beam wing. De uitlopende hoeken van de diffuser zijn ook opvallend, net als de dubbele opstelling van de onderste vleugel bij de brake-duct.

Aangezien het heet kan zijn in Miami, heeft Mercedes gekozen om meer openingen in het bodywork aan te brengen. We zien bijvoorbeeld meer lamellen over de breedte van de motorkap en een lamellenopstelling bovenop de sidepod. Alles om de hitte van de radiateur en de motor goed af te voeren.

Zoals bovenstaande foto laat zien heeft Mercedes veel meer openingen in het bodywork dan Ferrari. Laatsgenoemde team heeft er maar drie op de motorkap aangebracht.

Een blik op de achtervleugel van Mercedes, alleen deze keer van de voorkant. Het team gebruikt net als bij de voorvleugel een flap en endplate die half aan elkaar vast zitten. Het helpt ervoor dat de luchtstroom langs de topjes van de achtervleugel geleid wordt.

Een foto van de achterkant van de RB F1 Team VCARB 01. Het team opteert voor slechts een beam wing. De achterkant van het vleugeltje bij de brake-ducts is opvallend. De renstal heeft gekozen voor een getrapte opstelling van dat onderdeel. De onderkant is echter weer in de vorm van een halve maan.

Een mooie close-up van de voorkant van de RB20, waarin de horizontale sidepod - in de paddock vergeleken met een haaienbek - duidelijk zichtbaar is. Zie ook de twee gaatjes bovenop het chassis. Door de toevoeging van dat onderdeel krijgen de coureurs iets meer koeling tijdens de sessies op het hete circuit in Miami.

Haas heeft goed gekeken naar de concurrentie bij de bouw van de voorvleugels. Zij hebben gekozen voor een afstelling waarmee de luchtstroom naar achteren wordt geleid en tegelijkertijd de downforce op het hoogste niveau blijft. We zien dat de diveplane een dubbele knik heeft en dat de endplate drie semi-vastzittende flapjes naar de endplate heeft.