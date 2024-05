Nieuwe discussie F1-puntensysteem: Ook posities 12 tot en met 20 beloond?

Zoals Motorsport.com onlangs wist te onthullen, overwegen de Formule 1-teams, de FIA en de F1-organisatie om naast de geijkte top-tien, vanaf volgend jaar ook de op de elfde en twaalfde plaats geklasseerde coureurs en teams punten te geven. Dat voorstel is onlangs door de F1 Commission behandeld, maar men vond dat er meer tijd nodig was om een waterdicht plan op te stellen. Nu blijkt dat de belangrijkste factor bij het vooruitschuiven van de plannen is of niet alle posities punten moeten krijgen, tot en met P20 dus.

Over dat puntenstelsel zei Wiliams-teambaas James Vowles: "Ik denk dat het verstandig is om de punten te veranderen, maar we hadden nog wel wat vragen over waar we naartoe moeten. Gaat het om P12, P14, P16 of alle auto's? We hadden een heel goed gesprek in de F1 Commission hierover, waar iedereen het er vrijwel unaniem over eens was iets te doen wat goed is voor de sport. Maar laten we de tijd nemen om het goed te doen en het één keer doen."

Collega Mike Krack van Aston Martin zei dat nu het Formule 1-publiek flink is veranderd, het goed is om een radicale verandering te overwegen in de manier waarop de punten worden verdeeld. "Ik denk dat het systeem onder de loep moet worden genomen", legde hij uit. "We hebben ook een nieuwe fanbase. We zijn niet meer de puristen die we jarenlang waren. Dus ik denk dat het echt tijd is om hier eens naar te kijken. Persoonlijk denk ik dat er altijd iets moet zijn om voor te vechten, waar je ook staat. Ik denk dat er overeenstemming was in de F1 Commission over het feit dat we een aanpassing willen, maar dat we het niet moeten overhaasten omdat we het later niet weer willen veranderen."

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, in de persconferentie van de teambazen Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Hoewel er kritiek is dat het te makkelijk wordt om punten te verdienen als je de posities uitbreidt, denkt McLaren CEO Zak Brown dat het bieden van punten voor elke coureur zijn voordelen heeft. "Ik denk dat er wel iets voor te zeggen valt. Zodra er punten in het spel komen, wordt elke positie belangrijker. Soms worden auto’s uit de race gehaald, om slijtage te voorkomen. Dit zou dat uitbannen."