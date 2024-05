Met twee auto's in de top-vijf van de kwalificatie voor de Formule 1-sprintrace in Miami kan Ferrari terugkijken op een prima sessie. Toch is teambaas Frederic Vasseur niet echt bezig met een goed resultaat voor in de sprintrace, voor hem telt alleen wat er op zondag gebeurt. "We hebben ons vooral voorbereid op de long runs voor zondag en we zien de sprintrace op zaterdag als een voorbereiding voor zondag", aldus de Fransman in gesprek met Sky Italia.

Het is echter niet zo dat Vasseur de sprintrace schriftelijk af wil doen. "Als we de kans krijgen om veel punten te scoren, dan doen we dat", verklaart de ingenieur. "Het is heel belangrijk voor ons."

Verrassend goed resultaat

De tweede stek voor Charles Leclerc en de vijfde tijd voor Carlos Sainz had Vasseur vooraf niet aan zien komen. "Het werk dat we hebben verzet is uitstekend. Ik had niet gedacht dat Charles op de voorste startrij kon komen", vertelt de teambaas. "Carlos was ook tot de laatste sector bijna net zo snel als Charles, dus op de softs staan we er goed voor. We moeten afwachten hoe we het in langere stint doen."

Of een goed resultaat in de sprintrace op zaterdag en de Grand Prix op zondag erin zit, weet de 55-jarige niet. "We hebben vrijdag al gezien dat de performance tussen de ene sessie en de andere kunnen veranderen, of op de ene of de andere band", verklaart Vasseur. "Het was nu ook weer een kwestie van een paar tienden. Volgens mij maakte Norris een klein foutje, wat laat zien dat met die kleine fout je van P2 naar de vierde of vijfde plek kan afglijden."

Op de achtergrond speelt de vraag of Adrian Newey binnenkort bij de formatie uit Maranello te bewonderen is. De topontwerper wordt al langere tijd gelinkt aan een overstap, maar Vasseur wil daar desgevraagd geen antwoord op geven. "Ik wil daar niet over speculeren. Hij verlaat Red Bull, maar wij focussen ons op onszelf", besluit de Franse topman.