F1 Stats: De cijfers van de Formule 1-test in Barcelona

De nieuwe banden van Pirelli

De Formule 1 heeft de afgelopen winter enkele significante veranderingen ondergaan. Naast een nieuw aerodynamisch reglement waarin het grondeffect een grotere rol speelt, zijn ook de banden van Pirelli flink veranderd. De Italiaanse firma levert niet lange de ‘dikke’ 13 inch-banden, maar heeft banden die passen op de 18 inch-velgen. Naast een visuele verandering hebben de banden een minder grote zijkant. Het gedrag en slijtage van de band is daardoor drastisch veranderd. Voor de teams was het in Barcelona zaak om daar meer over te weten te komen.

De Formule 1-teams zijn nog zoekende en Pirelli geeft daarom ook geen exacte informatie over de precieze verschillen tussen de compounds. De verzamelde informatie door Motorsport.com laat echter verrassende resultaten zien. Teams hebben de C2 en C3 banden het meeste gebruikt, een harde en medium compound. Logisch, Barcelona is immers een circuit waar de banden onder flinke druk staan door de lange bochten. Het gat tussen die beide compounds leek aanvankelijk wel anderhalve seconde te zijn en dat is veel meer dan gedacht. Het verschil liep op de laatste dag van de test iets terug, maar een seconde is nog altijd behoorlijk veel.

Het is nog te vroeg hier definitieve conclusies aan te verbinden. De Bahrein-test, die van 10 tot en met 12 maart gehouden wordt, gaat wat dat betreft een representatiever beeld geven.

De rode vlaggen

Hoewel we in tegenstelling tot de voorgaande jaren niet zoveel motorproblemen meer zien, kan ook dat gezien worden als een gunstig teken. De brandstof bevat vanaf heden tien procent ethanol. De eerste dag met de nieuwe auto’s ging voorbij zonder rode vlaggen. Ondanks dat hadden Alfa Romeo en Haas wel problemen met de wagens, zij liepen een achterstand op die in de rest van de testdagen niet meer goedgemaakt zou worden.

Vooral de laatste dag was heel chaotisch met maar liefst vijf rode vlaggen in de ochtendsessie. Die werden veroorzaakt door technische problemen, maar ook crashes. Waren teams en coureurs aan het zoeken naar de limiet, in de wetenschap dat de vrijdagmiddag op een natte baan verreden zou worden? Wat de reden ook is, het was een beperkende factor voor de teams.

Coureur (Auto) Probleem Dag 2 S. Perez (Red Bull RB18) Versnellingsbak Dag 2 N. Mazepin (Haas VF-22) Lekkage Dag 3 F. Alonso (Alpine A522) Hydraulisch probleem Dag 3 P. Gasly (AlphaTauri AT03) Crash Dag 3 G. Zhou (Alfa Romeo C42) Spin van de baan Dag 3 G. Zhou (Alfa Romeo C42) Hydraulisch probleem Dag 3 S. Vettel (Aston Martin AMR22) Olielekkage

Tijden en ronden per team en coureurs

Voordat we in de statistieken duiken een disclaimer. Zoals wel vaker hebben we tijdens de wintertest niet alle data tot onze beschikking. Het is vooral lastig om ze in perspectief te plaatsen. Dit wordt versterkt door het feit dat de wagens volledig nieuw zijn en omdat de Barcelona-test op de oude manier gedaan werd: zonder tv-beelden en toegang tot volledige livetiming.

In onderstaande tabel hebben we de beste rondetijden van elke coureur per dag opgenomen, maar ook de banden waarmee die tijden gereden zijn. Het is niet bepaald mogelijk om op basis hiervan een rangorde vast te stellen. Daarvoor is het beeld nog niet volledig genoeg.

Coureur Team Motor Dag 1 Dag 2 Dag 3 Ronden Hamilton Mercedes 1.20.929 1.22.562 1.19.138 184 Russell Mercedes 1.20.784 1.20.537 1.19.233 209 Perez Red Bull 1.21.430 1.19.556 152 Norris McLaren 1.19.568 1.20.827 155 Leclerc Ferrari 1.20.165 1.19.689 1.19.831 203 Verstappen Red Bull 1.22.246 1.19.756 206 Vettel Aston Martin 1.21.276 1.20.784 1.19.824 174 Gasly AlphaTauri 1.19.918 1.22.469 187 Sainz Ferrari 1.20.416 1.20.546 1.20.072 236 Ricciardo McLaren 1.20.288 1.20.790 212 Albon Williams 1.22.760 1.21.531 1.20.318 207 Latifi Williams 1.23.379 1.21.894 1.20.699 140 Alonso Alpine 1.21.746 1.21.242 139 Mazepin Haas 1.24.505 1.21.512 1.26.229 71 Tsunoda AlphaTauri 1.21.638 121 Zhou Alfa Romeo 1.21.885 1.21.939 112 Stroll Aston Martin 1.23.327 1.21.920 122 Schumacher Haas 1.22.962 1.21.949 89 Ocon Alpine 1.22.164 124 Bottas Alfa Romeo 1.22.572 1.22.288 1.30.433 54 Kubica Alfa Romeo 1.25.909 9

De banden zijn geklasseerd van C1 tot en met C5, waarbij C1 de hardste band is en C5 de zachtste compound.

Kilometers per team

Team Dag 1 Dag 2 Dag 3 Totaal Aantal Grand Prix-afstanden

(1 GP = 308,4 km) Ferrari 715,3 701,3 635,8 2052,3 6,65 Mercedes 593,7 495,6 748,0 1837,3 5,96 McLaren 481,5 589,1 645,2 1715,7 5,56 Red Bull 687,2 364,7 621,8 1673,7 5,43 Williams 617,1 504,9 500,2 1622,2 5,26 AlphaTauri 565,7 687,2 187,0 1439,9 4,67 Aston Martin 556,3 603,1 224,4 1383,8 4,49 Alpine 593,7 584,4 56,1 1234,2 4,00 Alfa Romeo 149,6 430,1 238,4 818,1 2,65 Haas 201,0 504,9 42,1 748,0 2,43

Kilometers per motorleverancier

Motorleverancier Dag 1 Dag 2 Dag 3 Total Gemiddeld per renstal Aantal Grand Prix-afstanden

Motorleverancier Dag 1 Dag 2 Dag 3 Total Gemiddeld per renstal Aantal Grand Prix-afstanden

(1 GP = 308,4 km) Mercedes 2248,7 2192,6 2117,8 6559,0 1639,8 21,27 Ferrari 1065,9 1636,3 916,3 3618,5 1206,2 11,73 Red Bull 1252,9 1051,9 808,8 3113,6 1556,8 10,10 Renault 593,7 584,4 56,1 1234,2 1234,2 4,00