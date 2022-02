Dit schrijven internationale media over F1-testdagen in Barcelona

Gazzetta: Bemoedigende signalen voor 'verlossing' bij Ferrari

Alhoewel de signalen uit Barcelona weinig tot niets zeggen over het seizoen dat voor ons ligt, valt wel te stellen dat Ferrari aardig uit de startblokken is gekomen. De Scuderia kende weinig problemen met de F1-75 en is door George Russell al aangeduid als favoriet. Hoewel dat voorbarig en vooral een spel is, blijkt men in Italië positief gestemd. "Na de eerste dag schitterden de rode wagens uit Maranello op de tweede dag opnieuw: Charles Leclerc zette 's middags de beste tijd neer. Het rode team houdt zich nog gedeisd en iedereen bij Ferrari benadrukt dat dit slechts een test is, maar het is wel bemoedigend met het oog op 'de verlossing', het doel dat iedereen bij Ferrari voor ogen heeft." Desondanks weet men bij de roze sportkrant ook dat het te vroeg is om fraaie vergezichten te schetsen: "Op de laatste dag toonde Mercedes bijvoorbeeld iets van haar kaarten met een één-tweetje. Maar ja, ook toen was Ferrari, hoofdrolspeler van de eerste twee dagen, nog goed in beeld."

Bild: F1-test kent kleine verrassingen, Schumacher maakt zelf een statement

Het Duitse Bild sprak na de allereerste testdagen al van een 'Mini-Überraschung der neuen Saison'. De journalist duidde daarmee op het feit dat niet Max Verstappen of Lewis Hamilton, maar juist Lando Norris en nadien Charles Leclerc als snelste mannen uit de bus kwam. "Maar goed, bij een test gaat het niet om het tempo, maar wel om uithoudingsvermogen oftewel betrouwbaarheid van de auto", weet de journalist van dienst ook. In dat opzicht luidt de conclusie dat alle topteams eigenlijk een prima start van het nieuwe seizoen achter de rug hebben.

Dat kan niet gezegd worden van Aston Martin en helemaal niet van Haas, twee teams die dankzij Sebastian Vettel en Mick Schumacher onder een vergrootglas liggen bij de Oosterburen. "Op de eerste dag kreeg Schumacher meteen met problemen te maken en Haas heeft niet zo veel ronden kunnen rijden als gewenst." Toch was dat van ondergeschikt belang voor de formatie van Guenther Steiner, de gevolgen van de Russische invasie doen immers meer pijn. Of zoals Bild dat onder woorden brengt: "Es ist DER Formel-1-Hammer der Wintertests!" De journalist duidt daarmee op de actie van Haas om alle Uralkali-uitingen te verwijderen, waardoor ook de toekomst van Nikita Mazepin ongewis is. "Mick is nog een stap verder gegaan. Hij heeft ook alle Uralkali-uitingen op zijn racepak afgeplakt en Bild heeft vernomen dat de coureur dit op eigen initiatief heeft gedaan."

Sky Sports: Mercedes geeft signaal af, Ferrari en McLaren ogen sterk

"Hamilton hits the front, teams hit trouble." Met deze woorden vat Sky Sports F1 de laatste testdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya samen. Het Britse medium benoemt hiermee meteen de twee belangrijkste punten van de voorbije dagen. "Mercedes heeft de eerste wintertest sterk afgesloten. Waar McLaren en Ferrari in de eerste dagen nog de meeste snelheid lieten zien, keerde de constructeurskampioen van vorig jaar op de laatste dag terug naar de top." Desondanks stipt Sky ook eerstgenoemde teams als 'winnaars' van de testdagen aan. "McLaren en Ferrari hebben ook vrijdag weer meer dan honderd ronden afgelegd en kunnen met veel vertrouwen naar Bahrein."

Aan de andere kant van het spectrum geldt dat niet voor Alfa Romeo, Haas, Aston Martin en in mindere mate AlphaTauri en Alpine. De vier laatstgenoemde teams waren vrijdag al voor de lunch klaar, terwijl Alfa Romeo in de lijst met afgelegde ronden de voorlaatste plek bezet. "Waar de eerste twee testdagen soepel verliepen, kwamen alle technische problemen gek genoeg op vrijdagochtend. Uiteenlopende dingen hebben de rijtijd van Alpine, Aston Martin, AlphaTauri en Haas behoorlijk beperkt en ook geleid tot maar liefst vijf rode vlaggen." Het beeld van Sky is dan ook vrij helder: de vier teams die vooraf als toonaangevend zijn aangemerkt zijn relatief probleemloos door de eerste testdagen gerold, daarachter zijn de echte problemen te vinden.

L'Equipe: Mercedes eindigt sterk, zwarte dag voor Alpine en Haas

Met de woorden 'Hamilton finit fort' trekt de grootste sportkrant van Frankrijk eigenlijk dezelfde conclusie als het Britse Sky, oftewel: Mercedes heeft richting het slotakkoord nog even een klein visitekaartje afgegeven. "Nadat zijn teamgenoot George Russell in de ochtend al het snelst was gegaan op zachte banden, was het Lewis Hamilton die op C5 de beste tijd neerzette in de middag. In totaal wist Mercedes ook nog eens 160 ronden te rijden op de slotdag, 22 meer dan McLaren."

L'Equipe geeft ermee aan dat de W13 zowel qua betrouwbaarheid als ook qua snelheid een prima indruk heeft achtergelaten. Dat gezegd hebbende, voegt de verslaggever toe dat het te vroeg is voor conclusies. Zo merkt hij fijntjes op dat Verstappen zijn eigen toptijd op de hardere C3-band heeft genoteerd. Echte problemen waren er niet voor Red Bull, daarvoor moet de blik naar achteren worden gericht - onder meer naar de Franse trots. "Het was een zwarte dag voor Alpine. Alonso kon vrijdag slechts twaalf ronden afwerken voordat een hydraulisch probleem een kleine brand veroorzaakte. Het was nog erger voor Haas dat door een olielek slechts negen rondjes kon rijden in een auto die was ontdaan van Russische sponsorstickers als reactie op het conflict in Oekraïne."

